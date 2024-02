Biden po lekárskej prehliadke žartoval, vraj vyzerá príliš mlado

Biden je podľa Dr. O'Connora naďalej je schopný vykonávať službu a všetky svoje povinnosti si plní bez akýchkoľvek výnimiek alebo úľav, informovala agentúra AFP.

Najstarší úradujúci prezident v americkej histórii absolvoval v stredu rutinnú lekársku prehliadku. Pri odchode z vojenského centra Waltera Reeda ležiaceho neďaleko Washingtonu Biden, keď sa ho novinári pýtali na závery lekárov, žartoval, že lekári si „myslia, že vyzerám príliš mlado“.

Biely dom uviedol, že O'Connor, dlhoročný lekár Joea Bidena, bol „spokojný s tým, ako všetko prebehlo“. Dodal, že na testoch sa podieľal tím 20 lekárov.

Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová obhajovala fakt, že Biden neabsolvoval aj kognitívny test, pričom uviedla, že podľa zistení lekárov ho ani nepotrebuje robiť. „Prezident absolvuje kognitívny test každý deň“ vďaka náročnosti svojej práce, dodala.

Vo februári 2023 Dr. O'Connor dospel k záveru, že Joe Biden je v dobrom zdravotnom stave, energický a spôsobilý slúžiť v úrade. Bidenovi vtedy z kože odstránili „malú“ rakovinovú léziu.

Biden sa v novembrových prezidentských voľbách uchádza o druhé funkčné obdobie, na ktorého konci bude mať 86 rokov. Podľa AFP je takmer isté, že jeho súperom vo voľbách bude jeho predchodca v úrade Donald Trump.

Časť verejnosti i analytikov spochybňuje schopnosť Joea Bidena vládnuť až do konca druhého volebného obdobia - argumentujú príhodami, keď sa potkol na schodoch či mal mätúce príhovory.

Začiatkom februára špeciálny prokurátor Robert Hur zodpovedný za vyšetrovanie podozrenia z nenáležitého zaobchádzania s prísne tajnými dokumentmi, ktoré mal americký prezident neoprávnene v držbe, upustil od jeho trestného stíhania, pričom okrem iného vysvetlil, že porota by nerada súdila „starého muža so zlou pamäťou, ktorý to myslí dobre“.

Podľa prieskumu televízie NBC obavu, že Biden nebude mať dostatočné fyzické a duševné kapacity, aby odslúžil druhé funkčné obdobie, má až 76 percent opýtaných voličov. V prípade Donalda Trumpa sa tohto scenára obáva 48 percent opýtaných.

Trump 20. novembra 2023 - v deň, keď Joe Biden oslávil svoje 81. narodeniny - uverejnil krátky list od svojho lekára, v ktorom potvrdil, že je vo výbornom zdravotnom stave, že schudol – bez toho, aby špecifikoval o koľko – a že výsledky jeho kognitívnych testov boli výnimočné.

Trump bežne vykresľuje Bidena ako starého, zúboženého a neschopného zastávať prezidentský úrad – napriek tomu, že je takmer v rovnakom veku i napriek vlastnej sérii slovných prešľapov i problémov s pamäťou.

AFP pripomenula, že Trump si napr. nedávno pomýlil svoju rivalku v boji o republikánsku nomináciu Nikki Haleyovú s bývalou predsedníčkou Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou a povedal, že Viktor Orbán je predsedom vlády Turecka.