Nový štatút SIS je podľa Kolíkovej účelový, Gašpar hovorí o reakcii na situáciu

Predsedníčka výboru Mária Kolíková (SaS) považuje za zrejmé, že zmena štatútu je účelová a súvisí s návrhom na vymenovanie nového riaditeľa. Nevidí dôvod, aby bol dokument utajený. Uviedli to po stredajšom mimoriadnom rokovaní parlamentného výboru pre kontrolu SIS.

„Som presvedčená, že takáto zmena štatútu neobstojí v právnom štáte. Neexistuje, aby sme nevedeli, kto vedie SIS, aby zákon nepredpokladal nejaký postup a námestník, ktorý ani nemá takýto priestor podľa zákona, mal určovať osobu, ktorá by mala viesť SIS,“ skonštatovala Kolíková. Plánuje preto iniciovať návrh opozičných poslancov na generálnu prokuratúru. Zároveň sa chce obrátiť na samotnú SIS, aby štatút odtajnila.

Gašpar si myslí, že vláda nemala inú možnosť. „Predseda vlády si vždy vyberá šéfa SIS a chce pracovať s človekom, ktorému dôveruje. Tento stav sa doteraz nenaplnil, pani prezidentka povedala, že ho nemieni tak skoro vyriešiť, tak nebolo možné inak postupovať,“ zdôvodnil. Predpokladá, že zmena štatútu vznikla v koordinácii s predsedom vlády. Je podľa neho v súlade so zákonom.

Poslanci z PS Martin Dubéci a Zuzana Števulová skonštatovali, že dianie na mimoriadnom výbore len prehĺbilo ich obavy o demokratické procesy v krajine. „Od vládnej koalície sme nedostali uspokojivé odpovede. Neexistuje totiž dôvod, aby bol dokument, na základe ktorého sa má vyberať riaditeľ SIS, v utajenom režime. Tento postup je škandalózny a podľa nás aj nezákonný,“ komentovali.

Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, KÚ, Za ľudí) tvrdí, že na výbore sa potvrdilo, že vládna koalícia novelou štatútu SIS obchádza zákon, aby sa potenciálne mohol stať riadiacim pracovníkom Pavol Gašpar bez toho, že by bol vymenovaný prezidentkou. Nový štatút považuje za politicky a mocensky neprijateľný, keďže prenáša zodpovednosť za dočasný výbor riadiaceho pracovníka SIS na námestníka.

Poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD) hodnotí slová opozície ako politikárčenie. „To, čo sa deje zmenou tohto štatútu, je vyslovene organizačná záležitosť spravodajskej služby, a naďalej platí, že riadnym riaditeľom SIS bude človek, ktorý splní všetky zákonné podmienky a zároveň bude vymenovaný prezidentom SR do funkcie,“ vyhlásil. Doplnil, že SIS vďaka zmene bude mať štatutára, ktorý umožní jej normálne fungovanie. Potvrdil úvahy, že Pavol Gašpar by mohol byť možným ďalším námestníkom, ktorý by mal prevziať kompetencie.

Vláda 14. februára odsúhlasila nomináciu súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara na šéfa tajnej služby. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident. Hlava štátu už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa tajnej služby nechá na svojho nástupcu. Zmenu štatútu, ktorú vláda schválila minulý týždeň, označila za účelovú.