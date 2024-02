Polícia zasahovala v byte poslanca. Ohrozené bolo 5-ročné dieťa

Na Kuzmányho sídlisku na Tatranskej ulici v Košiciach zasahovali v sobotu večer policajti špecializovaného útvaru. Po devätnástej hodine prijala polícia oznámenie na linke tiesňového volania, podľa ktorého sa v jednom z tamojších bytov nachádzal muž s dieťaťom v ohrození zdravia a života.

„Na preverenie hodnovernosti tohto oznámenia boli na miesto ihneď vyslaní príslušníci Policajného zboru. Policajti špecializovaného útvaru, po otvorení bytu príbuzným, vošli do bytu, dieťa odovzdali do bezpečia a muža za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali. Následne bol muž odovzdaný do starostlivosti zdravotníckym pracovníkom. K žiadnej streľbe nedošlo. Vzhľadom na citlivosť prípadu a prítomnosť maloletej osoby na mieste incidentu bližšie ani podrobnejšie informácie poskytovať nebudeme,” uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Podľa informácií týždenníka Korzár byt, v ktorom k zásahu došlo, patrí mestskému a miestnemu poslancovi z košického Starého Mesta Michalovi Djordjevičovi (nezávislý). Djordjevič je tiež členom predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice.

Podľa informácií denníka Nový Čas sa mal Djordjevič v byte nachádzať spolu so svojou maloletou dcérou pod vplyvom alkoholu a zároveň mal mať samovražedné sklony. Zásah potvrdila aj hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová: “Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky vyslalo ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci k 41-ročnému mužovi s poruchou správania. Záchranári ho transportovali do nemocnice v Košiciach."

Podľa Korzára sa dievčatku podarilo mamu kontaktovať prostredníctvom videohovoru, v ktorom ju prosila, aby ju zachránila. Otec dievčatka z balkóna údajne vyhadzoval hračky svojej dcéry a neskôr v opitosti zaspal. Policajtov do bytu vpustil Djordjevičov otec, ktorý mal kľúče. Dievčatko policajti ihneď odovzdali matke, aby ho odviedla. Muž mal skončiť hospitalizovaný na oddelení psychiatrie v Univerzitnej nemocnici na Triede SNP.

Podľa poslanca je všetko inak

Djordjevič mal podľa Korzára mobil niekoľko dní vypnutý. V utorok popoludní však na sociálnej sieti Facebook zverejnil niekoľko príspevkov. V jednom z nich tvrdí, že pravda je niekde inde. "Ľudská zloba nepozná hraníc - takéto typy zasielajú médiám ľudské hyeny a v tomto prípade aj človek, ktorého som považoval za kamaráta…Pravda je niekde úplne inde, čas všetko vyrieši. Zaujímavé je to, že v živote riešia druhých tí, ktorí nemajú pozametané pred vlastným prahom… Bravó ľudsky odpad…," napísal.

Pre portál Košice Dnes Djordjevič poskytol rozhovor, v ktorom tvrdí, že nebol opitý ani nebezpečný a že policajti ho zbytočne zadržali a zranili. Podľa neho išlo o pomstu zo strany jeho expartnerky. „Niečo sa jej nepozdávalo a mala pocit, že som pil alkohol. Písala mi správy, že si ide po dcéru a že skončím v cele policajného zaistenia. Tie esemesky mám. Medzitým bol u mňa otec, ktorý sa hral s dcérou a presvedčil sa, že je všetko v poriadku, lebo medzitým kontaktovala aj jeho. Neskôr odišiel domov. Následne ho znova kontaktovala, že ide ku mne do bytu aj s políciou a nech im príde otvoriť byt. Bol som natoľko férový, že som urobil videohovor s bývalou partnerkou a ona sa jej pýtala, že kde chce spinkať. Dcérka povedala, že u mamky. Otec následne byt otvoril a matka si vzala dcéru k sebe,” uviedol Djordjevič.

Podľa Djordjevič do jeho bytu vstúpilo osem policajtov, ktorí mu hodili na hlavu vankúš a spútali ho. "Keďže som bol podráždený z toho, čo robia v mojom súkromnom priestore. Kládol som logicky odpor pri zatýkaní a nebol som súčinný. Dali mi teda putá a previezli ma na ošetrenie do nemocnice,” priznal Djordjevič.

Poslanca aj v minulosti zachytili pod vplyvom alkoholu

Djordjevič v minulosti viackrát spôsobil rozruch v uliciach Košíc. Video z roku 2022 zachytilo, ako obťažoval okoloidúcu ženu, rozkopal kôš a vymočil sa na ulici.

Djordjevič sa vtedy k incidentu priznal. “Bol som to ja, opil som sa. Bol som v strese, v lete odo mňa odišla partnerka a tiež som len človek. Čo sú to však za ľudia, ktorí ma natáčali namiesto toho, aby zavolali taxík a naložili ma do auta? Za svoje konanie sa ospravedlňujem,” povedal pre Nový Čas.

Djordjevič sa však svojho postu odmietol vzdať a dokonca ohlásil kandidatúru na primátora Košíc.