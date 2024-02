Macron nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu, avizoval dodávky rakiet Kyjevu

Existuje "nádej", že od pondelka môže v Gaze nastať prímerie, tvrdí Biden

Americký prezident Joe Biden dúfa, že od začiatku budúceho týždňa by v Pásme Gazy mohlo zavládnuť prímerie. Vyhlásil to v pondelok počas návštevy New Yorku.