Blanár: Slovensko získalo od vstupu do EÚ z eurofondov viac ako 30 miliárd eur

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) o tom informoval v pondelok na tlačovej konferencii v Žiline na úvodnom podujatí 20. výročia vstupu SR do EÚ.

Doplnil, že na výročie je naplánovaných 20 stretnutí na školách. „Snažíme sa do toho zapájať aj zastupiteľské úrady jednotlivých členských krajín EÚ, ktoré sú akreditované na Slovensku. Na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) to dnes boli zástupcovia Českej republiky. Ďalšia aktivita bude v Bratislave, kde sa stretneme so študentmi, spoločne s veľvyslanectvom Bulharskej republiky na Slovensku,“ povedal.

Po prehliadke Výskumného centra UNIZA pripomenul, že na vybudovanie dvoch výskumných centier univerzita spoločne preinvestovala 65 miliónov eur. „Z toho bolo 80 percent z fondov EÚ,“ podotkol.

Vstupom do EÚ dostalo Slovensko podľa Blanára príležitosť byť na spoločnom európskom ekonomickom trhu a vstupom do schengenského priestoru sa otvorilo 94 percent našich hraníc európskemu priestoru. „Navyše, môžeme používať aj jednotnú menu euro, lebo sme členmi exkluzívneho klubu 20 krajín EÚ,“ uviedol s tým, že SR si pripomenie aj 15. výročie vstupu do eurozóny.

Zdôraznil, že SR a vláda SR nikdy nebudú podporovať zrušenie práva veta v EÚ v oblastiach, ktoré ešte právo veta majú. „To je predovšetkým zahraničná oblasť, oblasť daní či rozširovania EÚ. Toto je absolútne kľúčová záležitosť. Sme presvedčení, že zrušenie práva veta v týchto oblastiach by to mohlo viesť k začiatku oslabovania EÚ. A to si nikto neželá,“ dodal Blanár.