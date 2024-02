Danko: Pri posielaní vojakov na Ukrajinu by hrozilo bezpečnostné riziko

Vyplýva to z vyjadrenia lídra SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka po pondelkovom rokovaní vlády. Stotožňuje sa s postojom premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o vylúčení účasti slovenských vojakov na Ukrajine, s ktorým ide na rokovanie európskych lídrov do Paríža.

„Verím, že premiér má podporu väčšiny tohto národa a že si všetci uvedomujeme bezpečnostné riziko, ktoré by z individuálnych dobrodružstiev jednotlivých vlád, ak by tak konali a posielali by tam vojakov, hrozilo nám všetkým, pretože nič horšie ako, nedajbože, ohrozenie našej kolektívnej bezpečnosti by sa nemalo stať,“ poznamenal.

Predseda vlády v pondelok informoval, že Slovensko nebude na bilaterálnej báze ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce v podobe účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny. S týmto postojom ide do francúzskeho Paríža na rokovanie európskych lídrov. Zhodli sa na ňom podľa neho koaliční partneri. Téme sa v pondelok venovali aj na Bezpečnostnej rade SR.