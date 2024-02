Drucker avizuje nový zákaz v základných školách. Toto čaká prvý stupeň

Na prvom stupni základných škôl (ZŠ) by sa mohli zakázať mobilné telefóny. Na druhom stupni by sa ich využívanie mohlo obmedziť. Avizoval to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD).

„Smerujeme k tomu, že chceme opätovne zaviesť zákaz používania mobilných telefónov na prvom stupni. Je tu zriadená skupina zhruba 20 odborníkov, akademikov z externého prostredia, ktorí sú aj odborníci v oblasti digitálnych technológií,“ uviedol šéf rezortu.

Ako poznamenal, rezort by mal do konca marca mať zaktualizované usmernenie. „Bude mať pravdepodobne podobu vyhlášky ministerstva o tom, ako využívať mobilné telefóny napríklad na druhom stupni vzdelávania,“ priblížil.