PS sa doťahuje na Smer, do parlamentu by sa podľa prieskumu dostala aj Republika

Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko (21,3 percenta), na treťom Hlas-SD (16,5 percenta). Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N realizovaného od 16. do 21. februára na vzorke 1028 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH, malo by 6,7-percentnú podporu. Uspeli by tiež SaS, ktorú by volilo 6,4 percenta opýtaných, a hnutie Republika so ziskom 5,2 percenta hlasov voličov.

Pred bránami Národnej rady SR by zostala koalícia hnutia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí. Síce by získala 5,8 percenta hlasov, nedosiahla by však sedempercentné kvórum požadované pre koalície.

Do parlamentu by sa nedostala ani SNS so 4,2 percenta hlasov, ani Maďarská aliancia s 3,4-percentnou podporou. Sme rodina by volilo 3,2 percenta voličov, Demokratov 2,4 percenta a ĽSNS 1,6 percenta. Ostatné strany by získali menej ako 0,5 percenta hlasov.