Premiér zvolal bezpečnostnú radu pred rokovaním s partnermi v Paríži

Urobil tak v súvislosti s plánovaným stretnutím partnerov z Európskej únie (EÚ) a NATO v Paríži, kde by sa malo diskutovať o situácii na Ukrajine. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti.

„Z informácií o témach, o ktorých máme v pondelok hovoriť, ide mráz po chrbte. Aj preto musím ráno hovoriť s bezpečnostnými, spravodajskými a politickými zložkami štátu,“ vyhlásil premiér.

Priblížil, že na rokovaní vo Francúzsku by sa mali zúčastniť partneri z EÚ a NATO, venovať by sa mali práve Ukrajine. Západ má podľa neho dve možnosti, a to buď ďalšiu eskaláciu napätia a vojenskú podporu Ukrajiny, alebo predstaví zmysluplný mierový plán. Fico očakáva prvú možnosť. Deklaroval pritom, že urobí všetko pre to, aby zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne, aj keby ho to malo stáť funkciu premiéra.