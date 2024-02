Pavel: Chceme, aby Rusko odišlo z Ukrajiny a umožnilo jej slobodný rozvoj

Pripomenul, že aj Česi boli v situácii, keď si želali, aby svet chápal ich potreby. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz, píše TASR.

„Nikto nechce poraziť Rusko ako krajinu, ale chceme, aby odišlo z Ukrajiny a umožnilo jej slobodný rozvoj tak, ako sa ho dostalo nám,“ povedal Pavel vo vystúpení na zhromaždení na Staromestskom námestí v Prahe.

„Musíme sa postaviť na stranu Ukrajiny. Či ju už máme radi, alebo nie, pretože o tom to nie je. Je to o princípe. Vojna na Ukrajine dnes nie je len vojnou proti Ukrajine v snahe ju poraziť a získať nad jej územím kontrolu. Je to vojna proti spôsobu života, ktorý vedieme, proti svetu, v ktorom platia pravidlá a kde aj tí menší majú nárok na svoje miesto na slnku,“ uviedol prezident.

Pavel dodal, že ak ľudia nechcú, aby porážka Ukrajiny slúžila ako signál na výpady pre ďalšie autokratické režimy, musia pomáhať Ukrajincom aj naďalej. „Všetci by sme mali ukázať, že Ukrajinu nepustíme, nedáme ju a nenecháme ju spadnúť do pazúrov Ruska,“ vyhlásil.