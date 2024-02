Eiffelovu vežu znovu otvoria v nedeľu, štrajk sa končí

Štrajk v jednej z najznámejších turistických atrakcií na svete trval od pondelka a bol už druhý za posledné dva mesiace. Zamestnanci podľa odborov protestovali proti nedostatočným investíciám do tejto pamiatky či spôsobu jej finančného riadenia.

Prevádzkovateľ veže, spoločnosť SETE, oznámil, že v sobotu uzatvoril s odbormi dohodu. Na základe nej „budú obe strany dohody pravidelne kontrolovať podnikateľský model spoločnosti, investície do prác a príjmy, a to prostredníctvom orgánu, ktorý sa stretne každých šesť mesiacov“.

Cieľom je dostať výdavky a príjmy do rovnováhy do roku 2025. Obe strany sa preto tiež dohodli na investovaní okolo 380 miliónov eur do prác a údržby veže do roku 2031, uviedla spoločnosť SETE v oznámení.

SETE sa takisto ospravedlnila návštevníkom postihnutým týmto štrajkom, ktorý pripravil Eiffelovu vežu o približne 100.000 vstupov.

Eiffelova veža zaznamenala počas pandémie koronavírusu v rokoch 2020 a 2021 stratu približne 120 miliónov eur.

SETE dostala kapitálovú investíciu 60 miliónov eur, ktorá je podľa odborov nedostatočná vzhľadom na to, že je potrebné urobiť veľkú údržbu vrátane čerstvého náteru.

Počet návštevníkov počas covidu prudko klesol vinou lockdownov a cestovných obmedzení, ale v roku 2022 sa opäť zvýšil na 5,9 milióna ľudí a vlani na 6,3 milióna.

Dielo architekta Gustava Eiffela bolo od postavenia pre Svetovú výstavu v roku 1889 premaľované 19-krát.