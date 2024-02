Fico sa vyjadril ku Kuciakovi aj k poľnohospodárom: Verím, že polícia vyšetrí všetky varianty

Polícia by mala vyšetriť aj ďalšie verzie týkajúce sa vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy pri príležitosti nedávneho šiesteho výročia vraždy.

„Verím, že keď urobíme poriadok na Národnej kriminálnej agentúre a Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), musia sa vrátiť policajti k verziám, ktoré neboli vôbec prešetrované, teda kto vlastne za tým je,“ povedal premiér. Zopakoval, že pri vyšetrovaní boli viaceré varianty týkajúce sa objednávateľa a motívu. Pýta sa, prečo ich polícia nevyšetrovala. Myslí si, že za uplynulé tri roky vedeniu krajiny vyhovovala verzia, že za vraždou stála Ficova vláda. Hovorí o politickom zneužívaní vraždy mladých ľudí.

Premiér sa vyjadril aj k novele Trestného zákona. Ak Ústavný súd SR povie, že v niektorých častiach nie je v súlade s ústavou, vláda je podľa neho pripravená to opraviť. „Pokiaľ ide o ÚŠP, jeho zrušenie, čo to má spoločné s ústavou? Absolútne nič,“ skonštatoval. Opätovne kritizoval aj postoj prezidentky Zuzany Čaputovej. Trvá na tom, že vláda postupuje zákonne.

Riešenie s priamymi platbami predloží agrominister vláde

Foto: TASR/Roman Hanc

Riešenie nevyplatených priamych platieb poľnohospodárom za rok 2023 predloží minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) na rokovanie vlády. Termín však premiér nekonkretizoval.

„Takáč príde s riešeniami na vládu. Ja nerád strieľam do vetra, pokiaľ rozhodnutia nie sú dohodnuté. Asi si každý uvedomuje, a o tom aj hovoríme s poľnohospodármi, mestami a obcami, že tlak na verejné financie je fantastický,“ spresnil.

„Je to okolo 60 miliónov eur (pomoci), ktorú teraz dávame poľnohospodárom, je to druhá najvyššia pomoc. Uvažujeme aj o ďalšej forme štátnej pomoci na budúci rok. Toto všetko vzniká v dialógu s poľnohospodármi,“ priblížil premiér.

Zdôraznil, že agrominister Takáč vedie s poľnohospodármi o ich problémoch „veľmi intenzívny dialóg“. „Toto oni potrebujú. My sa s nimi musíme rozprávať,“ podčiarkol. Poľnohospodári a potravinári podľa neho potrebujú politikom povedať - „toto je náš problém“. „Niekedy sú to také drobnosti, čo potrebujú vyriešiť. Niekedy je to napríklad len malá zmena zákona,“ podotkol.

Upozornil, že monitorovanie cien potravín sa vláde ukazuje ako „veľmi efektívne“. „Pozrime sa na čísla - celková miera inflácie klesá, čo je dobrá správa. Klesá nám aj miera inflácie pri potravinách, ktorá bola za predchádzajúcich vlád až na úrovni 30 %,“ povedal.

„Inflácia ide dole. Ak bude mať takýto uspokojujúci klesajúci trend, tak sa zdá, že bude stačiť, ak budeme pomáhať poľnohospodárom a budeme robiť monitoring cien. Ak by sa však zdalo, že to nestačí, tak máme celý rad regulačných opatrení vrátane marží, na ktoré sa môžeme pozrieť,“ dodal premiér.