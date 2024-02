"Zvíťazíme," vyhlásil Zelenskyj na ceremónii na druhé výročie vojny

„Bojujeme za to 730 dní našich životov. Zvíťazíme a bude to najúžasnejší deň našich životov,“ povedal podľa tlačovej agentúry AFP Zelenskyj na podujatí v Kyjeve pod holým nebom, keď vojna vstupuje už do tretieho roka.

„Každý normálny človek chce, aby sa vojna skončila. Ale nikto z nás nedovolí, aby skončila Ukrajina,“ vyhlásil Zelenskyj. Zdôraznil, že vojna sa musí skončiť „podľa našich podmienok“, „spravodlivým“ mierom.

Počas jeho príhovoru stáli vedľa neho premiéri Kanady, Talianska a Belgicka a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorí prišli do Kyjeva pripomenúť si dva roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Zelenskyj na ceremónii na kyjevskom letisku Hostomeľ objal lídrov a odovzdal medaily vojakom. Práve toto letisko sa v prvých dňoch invázie na Ukrajinu stalo terčom Ruska.

„Pred dvoma rokmi sme tu privítali nepriateľské výsadkové vojsko streľbou; o dva roky sa tu stretávame s našimi priateľmi a partnermi,“ uviedol ukrajinský prezident.