Korčok: Podpora Ukrajiny je v slovenskom záujme

Podpora Ukrajiny je v slovenskom záujme. Zdôraznil to kandidát na prezidenta SR a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok v súvislosti s druhým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

„Sú to presne dva roky, odkedy sa Ruská federácia rozhodla pošliapať medzinárodné právo a zaútočiť na nášho východného suseda Ukrajinu,“ vyhlásil Korčok. Skonštatoval tiež, že za ten čas sme videli solidaritu Slovákov, hrdinstvo ukrajinského národa aj vojnové zločiny a bombardovania civilných cieľov zo strany Ruska.

Skonštatoval pritom, že na Slovensku sa nepodarilo dostatočne presvedčiť ľudí a vysvetliť im, aký fatálny dosah má vojna na Ukrajine na bezpečnosť Slovenska a Európy. Kritizoval populistov aj niektoré vyjadrenia politikov. Zdôraznil, že slovenským záujmom musí byť Ukrajina ako bezpečný partner v Európskej únii. „Bezpečnosť Ukrajiny zvyšuje aj našu bezpečnosť. Prosperujúca Ukrajina znamená nové príležitosti na rozvoj pre východ Slovenska. Takisto je jasné, že čím viac bude Ukrajina prehrávať vojnu, tým bližšie bude vojna k našim hraniciam,“ upozornil.

Odmieta „falošné volanie po mieri“ zo strany niektorých politikov i názory, že Ukrajina by mala akceptovať stratu časti svojich území. „Prvý predpoklad akéhokoľvek mieru je však to, že ruské bomby prestanú dopadať na ukrajinské školy, škôlky a nemocnice. A to, aký mier a za akých okolností Ukrajina akceptuje, musíme nechať na Ukrajincov. Dovtedy je našou povinnosťou podporovať Ukrajinu a robiť všetko pre to, aby sa ubránila,“ dodal s tým, že v tejto vojne je Rusko agresor a Ukrajina obeť.