Fiala: Ak Ukrajina padne, je otázkou času, kedy bude ohrozený niekto ďalší

Český premiér Petr Fiala to v sobotu uviedol vo videu venovanom druhému výročiu ruskej invázie na Ukrajinu. Ruský režim je podľa neho obludný a je v záujme Česka, aby na Ukrajine neuspel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Útok na Ukrajinu je podľa Fialu porušením princípov suverenity, zvrchovanosti a nezávislosti štátu. Zdôraznil, že Česko stojí od začiatku jednoznačne na jej strane. „Nesieme zodpovednosť za udržanie mieru a stability v našom regióne, v našej krajine. Je naším bytostným záujmom, aby ruský agresor neuspel,“ vyhlásil český premiér.

Ruský režim je podľa neho obludný a neštíti sa ničoho. Dôkazom toho je, ako prezident Vladimir Putin likviduje svojich politických protivníkov, dodal Fiala. Považuje za otázku času, kedy bude ohrozený ďalší štát, ak by Rusko na Ukrajine zvíťazilo. „Nemá zmysel si nahovárať, že Putinovi bude Ukrajina stačiť. Všetci chceme mier. A práve preto sa nesmieme báť postaviť tým, ktorí mier ohrozujú,“ dodal predseda českej vlády.

Predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová na sociálnej sieti X podotkla, že Ukrajina sa nielen bráni, ale časť okupovaných území oslobodila. „Práve preto nesmieme v našej pomoci poľaviť. A ak o tom niekto pochybuje, nech sa zamyslí, ako bezpečne by sa cítil s ruskými tankami na slovenských hraniciach,“ dodala.

Spolu s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom si uctili pamiatku obetí ruskej agresie pri pomníku ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka, ktorý je pre Ukrajincov symbolom ich krajiny, kultúry a nezávislosti. „Budúcnosť Ukrajiny predurčuje aj našu budúcnosť... podpora Ukrajiny nie je zadarmo a niečo stojí, ale ak by sme to nerobili, zaplatili by sme oveľa viac,“ povedal Vystrčil a poďakoval sa všetkým Čechom, ktorí Ukrajinu podporujú.

Česko si v sobotu dva roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajine pripomenie rôznymi podujatiami. V rámci akcie „Deň za Ukrajinu“ v hlavnom meste bude napríklad zhromaždenie na Staromestskom námestí, kde vystúpi aj český prezident Petr Pavel. Výťažok z večerného koncertu vo Fore Karlín pôjde podľa organizátorov na nákup vojenských lekárničiek a špeciálnych injekcií, ktoré dokážu zastaviť krvácanie.