Počas noci udrie víchrica, SHMÚ zverejnil aj ďalšie výstrahy

Najmä na strednom a severnom Slovensku platia v piatok v niektorých okresoch výstrahy prvého stupňa pred dažďom. Meteorológovia varujú v noci z piatka na sobotu (24. 2.) aj pred silnou víchricou na horách v okresoch Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

S dažďom treba od piatka večera počítať v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice a Žilina, a to až do soboty doobeda. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.

Vydané sú aj výstrahy pred vetrom na horách. Prvý stupeň výstrahy platí do soboty doobeda vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad sa výstraha od 22.00 h zvýši na druhostupňovú, ktorá platí do 4.00 h. V okresoch Kežmarok, Poprad, Námestovo a Tvrdošín zároveň od polnoci až do soboty rána platí prvý stupeň výstrahy pred vetrom v nižších polohách.

V okresoch Michalovce a Trebišov platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Prvý stupeň výstrahy meteorológovia vydali pre okresy Zlaté Moravce, Prievidza, Levice, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Krupina a Levice.