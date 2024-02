Prezidentka: Musíme využiť všetky možnosti na obhajovanie ľudskej dôstojnosti

Musíme využiť všetky možnosti na obhajovanie ľudskej dôstojnosti, demokratické práva a úctu k právam a slobodám každého človeka bez rozdielu. Počas piatkovej pietnej spomienky na obete masakra Rómov v zaisťovacom tábore v Dubnici nad Váhom v roku 1945 to povedala prezidentka Zuzana Čaputová.

„Pripomíname si konkrétne osudy predkov ľudí, ktorí sú naši spoluobčania. A hoci od porážky fašizmu uplynulo takmer už 80 rokov, stále nevymizli verbálne a fyzické prejavy etnickej neznášanlivosti. Neznášanlivosti, ktorá bola základom aj rómskeho holokaustu. Naopak, extrémizmus môže dnes získavať prívržencov ľahšie než kedykoľvek predtým. V tejto situácii je našou občianskou povinnosťou nemlčať,“ zdôraznila prezidentka.

Podľa etnológa a romistu Arneho Manna zriadili v novembri 1944 v Dubnici nad Váhom zaisťovací tábor, kam internovali rómske rodiny z celého Slovenska. „V tábore niekoľkonásobne prekročili jeho kapacitu, boli tam veľmi zlé hygienické podmienky. V tábore vypukol škvrnitý týfus a dostal sa do karantény. Pod zámienkou odvozu do nemocnice naložili 26 Rómov na autá. Neodviezli ich však do nemocnice, ale do lesa, kde už bol vykopaný hrob a kde ich povraždili,“ priblížil Mann.

Zločiny proti ľudskosti boli páchané aj na samom sklonku druhej svetovej vojny, keď už porážka nacistického Nemecka bola...

Pietnu spomienku pripravilo pri pamätníku rómskeho holokaustu v areáli dubnickej spoločnosti ZVS holding občianske združenie In minorita, ktoré pred desiatimi rokmi postavilo pamätník s menami všetkých zavraždených Rómov. Podľa predsedníčky občianskeho združenia In minorita Zuzany Kumanovej neznášanlivosť v spoločnosti stále drieme. „Stále sú tu predsudky voči Rómom a iným ľuďom a je to veľmi nebezpečné. Od slov môže nenávisť prejsť veľmi rýchlo k činom. I preto je dôležité pripomínať si podobné udalosti,“ zdôraznila Kumanová.