Saganovi operovali srdce, namerali mu nezvyčajný tep

Ako informoval denník La Gazzetta dello Sport, trojnásobný majster sveta mal počas minulého víkendu problémy s nezvyčajne vysokým tepom.

Podľa portálu cyclingnews.com mal Sagan počas pretekov v horskej cyklistike v španielskej Chelve neďaleko Valencie „abnormálnu tachykardickú epizódu“. V cieli mu opakovane namerali tepovú frekvenciu, ktorá prekonala hranicu 200 úderov za minútu. Tridsaťštyriročný pretekár absolvoval počas týždňa sériu vyšetrení, ktoré potvrdili počas intenzívnych cvičení abnormálnu tachykardiu, teda pretrvávajúce zrýchlenie srdcového rytmu. Ešte v piatok sa mal v univerzitnej nemocnici v talianskej Ancone podrobiť menšej operácii.

Zákrok pozostáva z ablácie srdca na kontrolu elektrických impulzov. Operovať ho budú za prítomnosti kardiológa Roberta Corsettiho, ktorého Sagan pozná od začiatku profesionálnej kariéry. Ako informoval portál cyclingnews.com, po zákroku by sa slovenský jazdec mal vrátiť do tréningového procesu v blízkej budúcnosti.

Sagan sa momentálne venuje horskej cyklistike za tím Specialized Factory Racing Team. V tejto sezóne štartoval v dvoch pretekoch - najprv na podujatí HERO Abú Zabí a minulý víkend v Chelve. Najbližší víkend sa mal predstaviť v španielskom Banyoles, kde však bude po zákroku určite absentovať. Jeho cieľ je kvalifikovať sa na OH v Paríži, na to však musí nazbierať dostatočné množstvo UCI bodov. Iba 19 najlepších krajín sa kvalifikuje na OH 2024 a Slovensku momentálne patrí až 38. miesto. Sagan má na splnenie kvalifikačných kritérií čas do 26. mája. Ďalšia šanca je, že by dostal možnosť štartovať na základe prerozdelenia nevyužitých miesteniek po konci kvalifikačného procesu.