Študenti udali svojho učiteľa, mal ich nútiť k fašistickým praktikám

Žiaci strednej školy v Senci podali podnet na svojho učiteľa, ktorý mal verejne podporovať fašizmus, nútiť žiakov k hajlovaniu a chváliť sa tým, že zabil psa. Podaním sa najprv zaoberal komisár pre deti, podnet neskôr prevzala Generálna prokuratúra.

Portál Pluska v článku informuje, že učiteľ pôsobí na škole už niekoľko rokov, pričom sa teší zo všeobecnej obľuby svojich študentov. Ako však uvádza jedna z nemenovaných študentiek, zároveň má verejne podporovať fašizmus a mladších žiakov nútiť zdraviť sa hajlovaním.

„Bojíme sa, že sa to nebude riešiť, že to pôjde do stratena,“ uviedla pre novinárov nemenovaná žiačka. „My chceme len vyriešiť dlhotrvajúci problém s nelegálnym šírením a navádzaním na fašizmus a nacizmus na našej škole,“ dodala.

Žiaci žiadajú jeho vylúčenie

Podľa študentov sa učiteľ na hodinách vyjadroval ku konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, pričom sa prihlásil k podpore Ruska. Okrem toho šíril nenávistné komentáre voči menšinám a žiakom rozprával príhodu o tom, ako mal s kamarátom zastreliť psa.

Na konci každej hodiny mal učiteľ žiakom uviesť, že všetko myslí „zo srandy“. „A na konci nezabudne povedať: hlavne to nehovorte rodičom,“ uviedla pre Plusku žiačka.

Riaditeľka na otázky novinárov reagovala, že ide o internú záležitosť školy a bližšie sa odmietla vyjadriť. Podľa Plusky je pedagóg členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Podnetom sa zaoberá prokuratúra

Úrad komisára pre deti potvrdil, že dostal sťažnosť na učiteľa zo Senca, pričom žiaci poukázali na „závažné konanie, ktorého sa mal dlhodobo dopúšťať“.

„Konkrétne mal počas vyučovacieho procesu prezentovať rasové nenávistné konanie a prikláňať sa k fašizmu. V texte uvádzali aj podnecovanie k hajlovaniu na hodine,“ priblížil komisár.

„Vzhľadom k obsahu oznámenia komisár pre deti vyhodnotil podnet žiakov ako závažný a predmetnú vec bezodkladne postúpil Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky,“ uzavrel komisár.

Podnetom sa bude následne zaoberať Úrad špeciálnej prokuratúry.