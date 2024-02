PS varuje pred návratom do čias "mečiarizmu". Tento krok môže spraviť vláda so SIS

Upozorňuje na riziko, že by vláda mohla takto obísť kompetencie prezidenta krajiny vymenovať riaditeľa SIS. Uviedla to v reakcii na vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že otázku vedenia SIS vyriešia do niekoľkých dní.

Poslankyňa poukázala na to, že sa vláda vo štvrtok ráno zaoberala štatútom SIS a priblížila, že sa na to pýtali aj v parlamentnom výbore na kontrolu činnosti SIS. „V kombinácii s tým, čo dnes premiér Fico povedal, mám vážne obavy, že sa vládna koalícia v tomto procese bude snažiť obísť prezidentku a zákonom predpokladaný postup, kde šéfa SIS musí menovať prezidentka. Ak sa tak udeje, tak ide o návrat do temných čias 'mečiarizmu',“ podotkla. Upozornila na riziko, že vládna koalícia našla možnosť, ako obísť zákon bez toho, aby ho menila. Hovorí o balansovaní na hrane zákonnosti.

Števulová doplnila, že rokovanie výboru podliehalo vyhradenému režimu, rovnako ako materiál o štatúte SIS na rannom rokovaní vlády. Preto ani nešpecifikovala obsah diskusie vo výbore na kontrolu činnosti SIS. Apelovala na vládnu koalíciu, aby takéto riziko nepodstupovala a rešpektovala platný právny stav.

Šutaj Eštok: Zmenou štatútu SIS nemeníme kompetencie prezidentky

Zmenou štatútu Slovenskej informačnej služby nemeníme žiadne kompetencie prezidentky. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s úvahami o možnom riešení otázky vedenia tajnej služby zmenou jej štatútu. Deklaroval, že odmietavý postoj Hlasu-SD voči zmene zákona a kompetencií prezidenta krajiny platí a rešpektujú to aj partneri.

„Špekulovať môžete, o čom chcete. Nemôžem povedať viac, keďže je to vyhradený materiál,“ uviedol na margo úvah, že by sa zmenou štatútu SIS mohol meniť spôsob menovania jej riaditeľa. „Ale ja by som touto cestou nešpekuloval,“ dodal. Čo sa týka postoja strany Hlas-SD, podľa Šutaja Eštoka sa nezmenil. „Diskutovali sme v rámci koalície. Náš postoj platí a rešpektujú to aj všetci partneri,“ dodal. Minister verí, že prezidentka Zuzana Čaputová pochopí potrebu dať SIS riadneho riaditeľa a nominanta vlády Pavla Gašpara vymenuje. Šutaj Eštok podľa vlastných slov nezachytil žiadne vážne pochybnosti o Gašparovi.

Poslanec Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD Samuel Migaľ ozrejmil, že k úprave štatútu SIS boli otázky aj na rokovaní výboru na kontrolu činnosti SIS. Keďže sa konal vo vyhradenom režime, nešpecifikoval obsah diskusie. Na otázku, či by zmena štatútu SIS ako riešenie vedenia tajnej služby bola pre Hlas-SD priechodná, reagoval tým, že o tom v klube zatiaľ nehovorili. „Každé jedno riešenie, a to môžem garantovať za seba aj za celú vládnu koalíciu, bude urobené v súlade so zákonom,“ dodal.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok vyhlásil, že do niekoľkých dní bude mať SIS riadne vedenie. Na post riaditeľa SIS vláda 14. februára nominovala súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Gašpara. Šéfa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident. Prezidentka už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa nechá na svojho nástupcu.