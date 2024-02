Navaľného tím navrhuje Západu neuznať výsledok prezidentských volieb v Rusku

Leonid Volkov z ruskej exilovej opozície vyzval vo štvrtok Západ, aby na smrť Alexeja Navaľného reagoval zmrazením majetku ľudí blízkych ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Žiadal tiež, aby Západ zvážil neuznanie výsledkov marcových prezidentských volieb v Rusku. Apeloval i na posilnenie pomoci ruským občanom v ich boji proti putinovskému režimu.

Podľa britskej stanice BBC Volkov pripomenul, že Navaľným založená nadácia Fond boja proti korupcii (FBK) vypracovala zoznam ľudí z Ruska, ktorí benefitujú zo svojich blízkych vzťahov s Putinom. Časť z nich už je na sankčných zoznamoch západných štátov, ale ruská opozícia upozorňuje, že ešte stále existujú ľudia, ktorí sú Putinovi blízki, svoj majetok na Západe však majú stále dostupný.

„Ak už snívať o tom, aká by mohla byť najlepšia možná odpoveď (na smrť Navaľného), bolo by to prenasledovanie Putinových priateľov, konfiškácia ich majetku,“ uviedol Volkov vo štvrtok na stretnutí s politikmi zo západných štátov.

FBK na svojom webe sumarizoval, čo môže Západ urobiť v reakcii na Navaľného smrť: neuznať výsledky prezidentských volieb; bojovať proti skorumpovaným ľuďom z Putinovho okolia zavedením takých sakcií, ktoré naozaj pocítia, a pomáhať Rusom bojovať proti režimu nastolenému Putinom. „Lebo Putin nie je Rusko,“ zdôraznil Navaľného tím v statuse na platforme Telegram.

Washington už avizoval, že v súvislosti s Navaľného smrťou uvalí na Rusko nové sankcie. Európski diplomati tvrdia, že na podobných opatreniach pracuje aj EÚ. Británia už na sankčný zoznam zaradila vedenie väzenského tábora Polárny vlk, kde Navaľnyj zomrel - Volkov však tento krok označil ako neefektívny, upozornila agentúra AFP. Volkov totiž poukázal na to, že je nepravdepodobné, že by zamestnanci väznice mali majetok v Británii alebo plánovali cestovať do Londýna.

Navaľnyj zomrel 16. februára vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore na krajnom severe Ruska. Jeho manželka Julija Navaľná obvinila

zo zodpovednosti za jeho smrť Putina. V rovnakom duchu sa vyjadril aj americký prezident Joe Biden.

Navaľná sľúbila, že bude pokračovať v práci svojho manžela. Volkov tento zámer potvrdil, pričom však uviedol, že Navaľného spojenci „budú musieť urobiť veľa rozhodnutí o tom, ako po tejto strašnej strate napredovať“.