Gašpar: Pri skrátení premlčacích lehôt nešlo o chybu

Pohľad na trestnú politiku štátu určuje vládna koalícia, skrátenie premlčacích lehôt na desať rokov aj pri násilných trestných činoch v pôvodnej novele Trestného zákona nebolo chybou. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda brannobezpečnostného výboru Tibor Gašpar (Smer-SD).

„Pohľad na trestnú politiku štátu určuje vládna koalícia a že s ňou nutne vo všetkých bodoch nesúhlasí opozícia, to je v poriadku,“ uviedol Gašpar v súvislosti s Trestným zákonom a jeho úpravami. Myslí si, že nastavenie vo „veľkej“ novele Trestného zákona, ktorú parlament prijal vo februári, bolo v poriadku aj pri skrátení premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch. Odmieta tak rétoriku, že by vláda teraz opravovala chyby vlastnej novely.

Individuálna je podľa neho aj otázka premlčacích lehôt pri organizovanej zločineckej skupine. „Môžeme odborne diskutovať, či je desať rokov dosť, alebo málo, a čo ešte môže ovplyvniť proces odhalenia páchateľa za desať rokov,“ uviedol. Desať rokov považuje za dostatočný čas na vyšetrenie takýchto zločinov. Nazdáva sa, že neskôr sa už do procesu vyšetrovania môžu dostávať rôzne manipulácie s dôkazmi.

Vláda vo štvrtok odobrila novelu Trestného zákona, ktorá ráta so zachovaním pôvodných premlčacích lehôt pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, a to 20 rokov. Zároveň navrhuje parlamentu schváliť úpravu v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť by mala zmena nadobudnúť 15. marca, čiže od rovnakého dátumu ako „veľká novela“ Trestného zákona schválená 8. februára.