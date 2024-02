SaS považuje novelu k premlčacím lehotám za zastierací manéver

„Jednoznačne sme proti tomu, aby teraz v takomto chvate bola takáto rýchla zmena. Chceme, samozrejme, aby sa premlčacie doby pre všetky trestné činy zachovali tak, ako dnes sú. Nie je žiadny dôvod ich skracovať, skôr môžeme uvažovať o predĺžení. Takže odsudzujeme tento krok vlády, nijak sa s ním nestotožňujeme,“ poznamenala poslankyňa Mária Kolíková (SaS).

So skracovaním premlčacích lehôt strana nesúhlasí ani pri ďalších trestných činoch. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) poukázal na to, že vo štvrtok schválená novela upravuje lehoty len pri niektorých z nich. „Podľa nášho názoru by sa vôbec žiadne premlčacie lehoty nemali skracovať,“ dodal.

Poslanci zároveň opätovne vyzvali predsedu parlamentu a lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho, aby pri „veľkej novele“ Trestného zákona prestal obštruovať. Apelovali naňho, aby znenie zákona doručil ministerstvu spravodlivosti, aby čo najskôr mohlo vyjsť v Zbierke zákonov SR. „Nech Ústavný súd posúdi, že či sú, alebo nie sú dôvody na pozastavenie účinnosti,“ uzavrel Dostál. SaS zároveň v súvislosti so zverejňovaním legislatívy zvažuje podať trestné oznámenie.

Vláda vo štvrtok schválila ďalšiu novelu Trestného zákona. Pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, by sa mali uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to 20 rokov. Zároveň navrhuje parlamentu schváliť úpravu v skrátenom legislatívnom konaní. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) tvrdí, že k zmene došlo, aby kabinet zabránil vyvolávaniu pocitu strachu a využívaniu témy na politické hry v kampani pred prezidentskými voľbami.