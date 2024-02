Hnutie Slovensko: Ďalšia novela hovorí o cynickej hre vlády s obeťami znásilnení

Hnutie Slovensko tvrdí, že vláda ďalším návrhom popiera všetko, čo doteraz o téme tvrdila. Zasiahnuť do novely pri téme znásilnení sa podľa poslanca Gábora Grendela (Slovensko, Za ľudí, KÚ) dalo ešte pred schválením v pléne Národnej rady (NR) SR, čo bolo 8. februára. Koalícia podľa neho vtedy tvrdila, že skrátenie premlčacích dôb pri násilných trestných činoch je zámer a že ide o dobrú a nevyhnutnú zmenu.

Poslanci hnutia Slovensko ešte nevedeli povedať, či vo štvrtok schválenú novelu podporia v parlamente. Je to podľa nich predčasné. Nevedia totiž, či na poslednú chvíľu nepríde do NR SR pozmeňujúci návrh, ktorým by došlo k ďalším úpravám.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) necháva podľa Grendela robiť zo seba handru. Keď sa v pléne NR SR schvaľoval zákon, ktorým sa skracovali premlčacie doby aj pri znásilnení, mohla sa podľa neho otvoriť rozprava alebo sa mohlo opakovať druhé čítanie. Zákon sa mohol odhlasovať už so zmenami. Susko podľa Grendela klame, ak hovorí, že do procesu sa už zasiahnuť nedalo. Hnutie Slovensko tiež upozornilo, že o tejto téme bude v kampani pred prezidentskými voľbami hovoriť.

Grendel zopakoval, že neexistuje dôvod na brzdenie odoslania zákona z parlamentu na Ministerstvo spravodlivosti SR, aby ho mohli zverejniť v Zbierke zákonov. Hnutie šéfa NR SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD) znova vyzvalo, aby prestal robiť „handru“ z Ústavného súdu SR. Opozícia totiž hovorí o snahe vládnej koalície zabrániť Ústavnému súdu rozhodnúť o podaniach v súvislosti s novelou predtým, ako nadobudne účinnosť.

Vláda vo štvrtok schválila ďalšiu novelu Trestného zákona. Pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, by sa mali uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to 20 rokov. Zároveň navrhuje parlamentu schváliť úpravu v skrátenom legislatívnom konaní.

Susko tvrdí, že k zmene došlo, aby vláda zabránila vyvolávaniu pocitu strachu a využívaniu témy na politické hry v kampani pred prezidentskými voľbami.