KDH sa v súvislosti s Trestným zákonom obáva ústavnej krízy

„Obávame sa, že tu je nastupujúca a hroziaca ústavná kríza, čo by bolo najhoršie, čo sa môže stať pre túto krajinu, že jedna skupina bude uznávať to, čo sa schválilo, druhá to bude spochybňovať,“ poznamenal.

Apeloval preto na posunutie účinnosti novely na 1. januára 2025. „Ešte ideálnejšie by možno bolo, aby si vláda uvedomila, že šliapla vedľa a išli zlou cestou a vytvorilo sa nové medzirezortné pripomienkové konanie, kde by to prešlo naozaj dôkladnou kontrolou,“ dodal Majerský. V danej veci treba podľa neho zvolať okrúhly stôl a pozvať zaň sudcov, ústavných právnikov či advokátov.

Vláda vo štvrtok odobrila novelu Trestného zákona, ktorá ráta so zachovaním pôvodných premlčacích lehôt pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, a to 20 rokov. Zároveň navrhuje parlamentu schváliť úpravu v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť by mala zmena nadobudnúť 15. marca, čiže od rovnakého dátumu ako „veľká novela“ Trestného zákona schválená 8. februára.