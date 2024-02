Susko: Zachovaním premlčacích dôb chceme predísť zneužitiu témy na politické hry

Zmena legislatívy súvisí podľa Suska s tým, že v závere rokovania o predchádzajúcej novele sa v treťom čítaní otvorila téma skrátenia premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch. „Keďže v danom procese už nebolo možné do toho nijakým spôsobom zasiahnuť, dali sme prezidentke možnosť, aby v rámci veta uplatnila pripomienku. Keďže prezidentka svoje právo nevyužila, využili sme svoju legislatívnu možnosť v rámci skráteného legislatívneho konania, aby sme zachovali status quo,“ vysvetlil minister. Pri trestných činoch proti životu a zdraviu, proti ľudskosti, proti rodine a mládeži a proti iným právam vláda zachovala premlčacie lehoty tak, ako sú teraz v platnom právnom stave.

Susko sa napriek tomu domnieva, že tzv. generálne skrátenie premlčacích lehôt, ktoré parlament schválil 8. februára, je správne a naznačujú to aj mnohí odborníci. Myslí si, že opozícia z tejto témy urobila politickú tému na vyvolávanie strachu pred voľbami. Premlčacia lehota napríklad pri znásilnení podľa neho nie je riešením podstaty problému, pretože plynutím času sa oslabuje možnosť došetriť tieto skutky, čo vyplýva aj z policajných štatistík. Podstata problému spočíva podľa ministra v niečom úplne inom. „Treba nastaviť také pravidlá pre ženy, aby neboli pod tlakom a stresom, aby to nahlásili presne v čase, keď sa to stane,“ povedal s tým, že najviac prípadov sa objasní v roku, v ktorom sa skutok stal.

Táto novela sa podľa Suska procesne nebije s novelizáciou schválenou 8. februára, ktorú má už na stole Ústavný súd SR. Obe úpravy podľa neho nadobudnú účinnosť v ten istý deň.

Susko pripúšťa potrebu debaty o násilných trestných činoch o tom, ako nastaviť pravidlá, aby sa predchádzalo, alebo aby sa lepšie postihovali tieto skutky.