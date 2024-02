Nemecko urobilo ďalší krok k plánovanej legalizácii marihuany

Vplyvný zdravotnícky výbor nemeckého parlamentu, Spolkového snemu, schválil legislatívny plán koalície s niekoľkými dodatkami, uviedli zdroje z výboru. Odvolala sa na ne tlačová agentúra DPA.

Dospelí budú môcť od 1. apríla doma pestovať tri rastliny konope a mať doma 50 gramov. Na verejnosti budú môcť mať dospelí do 25 gramov na vlastnú konzumáciu. Od 1. júla budú môcť kluby konope spoločne pestovať, pôjde o pestovateľské združenia.

Cieľom zákona je obmedzenie čierneho trhu a zníženie zločinnosti súvisiacej s drogami, zastavenie predaja falšovanej alebo toxickej marihuany a zmenšenie počtu užívateľov, povedal minister zdravotníctva Karl Lauterbach.

Formálne má zákon schváliť Spolkový snem (Bundestag) v piatok 23. februára. Potom ho 22. marca pošlú do Spolkovej rady, kde sa neočakávajú žiadne prekážky.

Zákaz marihuany platný v Nemecku vyše 40 rokov bude od 1. apríla takmer určite zrušený.

Na legislatíve sa politici dohodli v novembri, ale ešte prebiehali v rámci koalície zdĺhavé diskusie o ochrane mládeže, pričom jeden zákonodarca vyjadril obavy, že „ľudia budú trávu fajčiť doslova na každom rohu“.

Verejné užívanie marihuany bude zakázané na školách a v športových zariadenia a na dohľad od nich. Navyše, do 18 mesiacov od vstupu zákona do platnosti sa urobí hodnotenie, aký to má vplyv na deti a mladých ľudí.