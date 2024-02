Eiffelova veža zostáva pre štrajk zatvorená už tretí deň

Eiffelova veža v Paríži ostala aj v stredu zatvorená pre predĺženie štrajku zamestnancov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Prevádzkovateľ veže spoločnosť SETE odporučil držiteľom lístkov, aby si pred návštevou pozreli jeho webovú stránku alebo svoju návštevu presunuli. Držitelia elektronických lístkov dostanú informácie emailom. Prevádzkovateľ pamiatky zároveň uviedol, že držitelia lístkov budú odškodnení.

Štrajk sa začal v pondelok pre nesúhlas so spôsobom finančného riadenia tejto pamiatky a zvolali ho odbory CGT a FO. Ide pritom už o druhý takýto štrajk na Eiffelovej veži počas dvoch mesiacov. Odbory kritizujú prevádzkovateľa veže za jeho obchodný model, ktorý je podľa nich založený na nadhodnocovaní odhadovaného počtu budúcich návštevníkov a podhodnocovaní nákladov na údržbu pamiatky.

Odbory okrem toho chcú, aby mesto Paríž ako väčšinový vlastník vynakladalo viac financií na údržbu. Podľa odborov radnica účtuje prevádzkovateľovi veže privysoký poplatok za prenájom, čím znižuje sumu na jej údržbu.

Odbory tiež kritizujú predstaviteľov mesta za to, že sa s nimi od začiatku štrajku odmietajú stretnúť. „Máme pocit, že to neberú vážne,“ uviedla predstaviteľka odborov FO Nada Bzioui. Dodala však, že odbory sú odhodlané pokračovať v štrajku a bola by prekvapená, keby sa Eiffelova veža vo štvrtok otvorila.

Eiffelova veža je jednou z najznámejších turistických pamiatok sveta. Ročne priláka takmer sedem miliónov návštevníkov, z toho približne tri štvrtiny cudzincov, uvádza sa na jej webovej stránke. Počas covidovej pandémie sa ich počet prudko znížil, ale v roku 2022 opäť narástol na 5,9 milióna ľudí. Vlani prilákala veža už 6,3 milióna návštevníkov. Očakáva sa, že tento rok ich počet ešte narastie vzhľadom na letné olympijské hry, ktoré sa konajú v Paríži.