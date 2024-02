Vláda stiahla návrh novely o ochrane oznamovateľov, na zámere trvá

Argumentuje zmenou skutkových okolností a situácie, na ktoré návrh reagoval. Naďalej trvá na zámere novely, plánuje ju predložiť v riadnom legislatívnom procese spolu s ďalšími zmenami. O návrhu mal rokovať parlament na aktuálnej schôdzi.

"Predmetný vládny návrh zákona spolu s predmetným návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie boli schválené vládou Slovenskej republiky 6. decembra 2023, pričom reagovali na pretrvávajúce problémy spojené s nadmerným využívaním, respektíve zneužívaním inštitútu chráneného oznamovateľa," pripomenul predkladateľ.

Z pôvodného návrhu vyplývalo, že ochrana pre oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti by sa už nemala poskytovať príslušníkom Policajného zboru. V súvislosti s poskytnutím ochrany v rámci trestného konania sa v novele navrhuje zaviesť možnosť preskúmať rozhodnutia prokurátora o udelení ochrany zamestnancovi na žiadosť zamestnávateľa.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podľa vlastných slov navrhol, aby zákon prešiel širšou odbornou debatou, a preto ho vracajú späť do medzirezortného pripomienkového konania. Predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová ho tiež upozornila na to, že v roku 2020 bola síce prijatá transpozícia smernice, ale nie dobre. „Preto sme sa rozhodli, že budeme reagovať aj na jej pripomienku a zákon vrátime do medzirezortného pripomienkového konania, aby sa viaceré subjekty k tomu vyjadriť a prijali sme takú legislatívu, ktorá bude 100-percentná,“ poznamenal Šutaj Eštok.