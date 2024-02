Pri deťoch treba počas chrípkovej sezóny dbať na prevenciu

Zvážiť by sa malo aj očkovanie. Vyplýva to z odporúčaní odborníkov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Deťom treba podľa ich slov pripomínať dôležitosť umývania rúk. „Naučte ich správny postup, dbajte na to, aby si ruky umývali dôkladne a nevynechali žiadne miesto. Pripomínajte im, že si nestačí ruky opláchnuť, treba použiť mydlo a teplú vodu,“ poznamenali.

Apelovali aj na respiračnú etiku. „Naučte deti, aby si pri kýchaní či kašľaní zakrývali ústa, najlepšie papierovou vreckovkou, ak nemajú vreckovku ihneď k dispozícii, môžu si ústa pri kašli, kýchaní narýchlo prekryť lakťovou jamkou,“ ozrejmili. Pripomenuli, že papierovú vreckovku treba po použití odhodiť do odpadkového koša.

V chrípkovej sezóne je podľa ÚVZ dôležité nárazovo a dôkladne vetrať niekoľkokrát počas dňa. Odporučil aj pobyt vonku, a to každý deň v primeranom oblečení. „Zabezpečte deťom prísun vitamínu C, najlepšie dostatočným množstvom ovocia a zeleniny. (...) V období od októbra do apríla dopĺňajte deťom vitamín D,“ dodal.

Odborníci zároveň upozornili na dôležitosť dostatku odpočinku. „Spánok regeneruje organizmus a dodáva mu energiu na boj s vírusmi a baktériami. Dieťa do troch rokov by malo ideálne spať 12 hodín, dieťa do šesť rokov najmenej desať hodín denne, starším deťom môže stačiť osem hodín,“ priblížili. Detská spálňa by podľa ich slov mala byť dostatočne vetraná. „Vnútorná teplota by nemala presiahnuť 18 až 22 stupňov Celzia,“ uzavreli.