Zástupcovia mimovládok protestujú proti zrušeniu dotácií ministerstvom spravodlivosti

Zajac avizoval, že na najbližšom rokovaní Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie bude komora žiadať od kompetentných vysvetlenie.

„Je veľmi neštandardné, aby ministerstvo vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov, definovalo jej témy, nechalo organizácie pripraviť podklady, vyzbieralo projekty a deň pred vypočutím uchádzačov, teda na záver procesu, výzvu zrušilo. Na najbližšom rokovaní Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, teda poradného orgánu vlády, ktorý má na starosti spoluprácu štátu a občianskej spoločnosti, túto tému nepochybne otvoríme a budeme žiadať od kompetentných vysvetlenie,“ uviedol Zajac.

Podotkol, že účel činnosti „ochrana ľudských práv“ patrí medzi tie, ktoré aj vo svojej legislatíve štát zaraďuje k verejne prospešným účelom. „Aktivity mimovládnych neziskových organizácií realizované v tejto oblasti patria teda aj podľa štátu k ušľachtilým činnostiam občianskej spoločnosti,“ skonštatoval. Poukázal tiež na to, že dotačné výzvy na podporu ochranu ľudských práv štát organizoval posledných 20 rokov, pričom medzi podporenými neboli iba mimovládne organizácie.

„Nestotožňujem sa s argumentáciou, že ide o zastavenie dotácií pre liberálne mimovládne organizácie. Nie je to pravda. Z tejto dotačnej výzvy boli v minulosti financované organizácie, ako je Univerzita Komenského, viaceré ženské organizácie, organizácie našich zdravotne i mentálne postihnutých spoluobčanov, ale aj organizácie, ktoré by sme pokojne mohli označiť ako konzervatívne. Ochrana ľudských práv sa týka všetkých občanov štátu a táto výzva plne odrážala názorovú pestrosť našej spoločnosti. O to väčšia škoda je, ak ju ministerstvo zrušilo bez akejkoľvek adekvátnej náhrady,“ doplnil Zajac.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zrušilo aktuálnu dotačnú výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Ľudské práva 2024 s alokáciou 769.500 eur, prostriedky plánuje použiť na pomoc obetiam násilia.