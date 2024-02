Útočníka, ktorý pobodal 22-ročnú ženu, prepustili z väzby

DNES - 15:16

Košice/Spišská Nová Ves

Útočníka, ktorý mal vlani v novembri vo vlaku z Košíc do Žiliny pobodať 22-ročnú ženu, prepustili z väzby. Hospitalizovali ho v psychiatrickej liečebni. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajskej prokuratúry Košice Jarmila Janová. Upozornil na to denník Korzár.

„Vzhľadom na závery znaleckého posudku znalca z odvetvia psychiatrie, podľa ktorých obvinený v čase spáchania skutku nemohol pre duševnú chorobu rozpoznať protiprávnosť svojho konania a nemohol svoje konanie ovládať, a konštatáciu znalca, že z psychiatrického hľadiska je jeho pobyt na slobode nebezpečný, prokurátor príkazom zo 14. februára prepustil obvineného z väzby,“ spresnila s tým, že na účely akútnej hospitalizácie ho previedli do psychiatrickej liečebne. Policajný vyšetrovateľ podľa prokuratúry realizuje úkony smerujúce k ukončeniu vyšetrovania. Po zastavení trestného stíhania z dôvodu nepríčetnosti bude Mestskému súdu Košice podaný návrh na uloženie ochranného liečenia. „Takýto postup je však možný až po právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania, takže v súčasnosti sa nedá presne odhadnúť, kedy bude návrh podaný,“ dodala Janová. Do momentu rozhodnutia súdu o ochrannom liečení bude obvinený umiestnený v psychiatrickej liečebni. Dvadsaťdeväťročný Matej z okresu Spišská Nová Ves napadol mladú ženu v kupé náhle a bez zjavného dôvodu. Okrem bodných rán na krku utrpela aj rezné poranenia na rukách. Obvinili ho z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Bol v takzvanej útekovej a preventívnej väzbe.