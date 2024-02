Prokurátor: V kauze Gorila môže prísť k opätovnému vzneseniu obvinenia

Feník zdôraznil, že v prípade obsahu vzneseného obvinenia sa stotožnil s jeho dôvodnosťou. Môže preto prísť k opätovnému vzneseniu obvinenia.

„Považoval som za dôležité vyhnúť sa riziku, nášľapnej míne, ktorá by mohla spochybniť procesný postup a zabrániť v ďalšom konaní,“ vysvetlil Feník rozhodnutie zrušiť uznesenie o obvinení z novembra 2022. Hlavným dôvodom bolo, že vyšetrovateľka v čase vydania uznesenia o obvinení bola aj obecnou poslankyňou. Feník je presvedčený, že podľa zákona tak mala prerušený výkon policajta.

Prokurátor nariadil odstrániť formálno-procesné nedostatky, čo má podľa neho vytvoriť priestor na možné opätovné vznesenie obvinenia. „Proti tým podozrivým, u ktorých to opodstatňuje doposiaľ nazhromaždený dôkazný materiál,“ zdôraznil prokurátor. Nemyslí, si že súčasný stav výrazne odďaľuje opätovné obvinenie. „Z môjho pohľadu je to otázka niekoľkých týždňov, keď by sa to mohlo opätovne formulovať,“ dodal Feník.

Pripustil, že sa v ďalšom období môžu ozvať iní sťažovatelia v iných kauzách, v ktorých vydala rozhodnutie dotknutá vyšetrovateľka, prípadne vyšetrovatelia, ktorí sa ocitli v podobnej kolízii, súbehu funkcií. Upozornil tiež, že aj vzhľadom na existenciu odlišného právneho názoru, ktorý prípad kolízie funkcií nevyhodnocuje ako prerušenie výkonu policajta, situáciu definitívne vyhodnocuje súd.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zrušil uznesenie o vznesení obvinenia v kauze Gorila, ktorým v novembri 2022 obvinila vyšetrovateľka špecializovaného tímu Gorila finančníka Jaroslava Haščáka a ďalších štyroch ľudí zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Haščák bol obvinený aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).