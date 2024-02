Kremeľ kritizoval vyhlásenia vdovy po Navaľnom, ktorá z jeho smrti viní Putina

„Samozrejme sú to úplne nepodložené a grobianske obvinenia proti hlave ruského štátu. No vzhľadom na to, že Julija Navaľná ovdovela len pred niekoľkými dňami, to nebudem komentovať,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Vo videopríhovore, ktorý si na internete pozreli milióny ľudí, Navaľná prisľúbila, že bude pokračovať v boji svojho manžela za slobodu Ruska. „Pred tromi dňami zabil Vladimir Putin môjho manžela Alexeja Navaľného,“ vyhlásila Navaľná v príhovore.

„Je mi jedno, ako tlačový hovorca vraha komentuje moje vyhlásenia,“ reagovala v utorok na Kremeľ Navaľná v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti X.

Peskov tiež odmietol pondelkové výzvy Európskej únie na medzinárodne vyšetrovanie Navaľného smrti. EÚ k tomu vyzvala po zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov, ktorému predsedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell a kde bola hostkou práve Navaľná. „Takéto požiadavky všeobecne neprijímame a už vôbec nie od pána Borrella,“ povedal Peskov.

V reakcii na otázku o stovkách Rusov zadržaných v posledných dňoch na spomienkových podujatiach za Navaľného Peskov povedal: „Bezpečnostné zložky konajú v súlade s právom.“

Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov Kremľa. Podľa ruských úradov zomrel v piatok v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom. Mal 47 rokov. Väzenská služba uviedla, že odsúdenému politikovi prišlo po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie.

AFP poukazuje na pondelkové rozhodnutie Putina udeliť vojenské vyznamenania štyrom vysokopostaveným predstaviteľom ruskej federálnej väzenskej služby len niekoľko dní po Navaľného smrti. Podľa Peskova išlo o normálnu súčasť procesu povyšovania, ktorý má vlastný priebeh.