Takáč: MPRV bude ceny potravín porovnávať u agropotravinárov, SOI u reťazcov

Informovali o tom na sociálnej sieti minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč a minister financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD), ktorí diskutovali v utorok na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o cenách potravín.

„Takéto spoločné stretnutia pracovných skupín mávame pravidelne, jednak na ministerstve pôdohospodárstva či na ministerstve financií alebo na SOI. Sfinalizovali sme základný nákupný košík cien, ktoré ideme porovnávať, s tým, že to máme rozdelené. SOI bude porovnávať ceny v obchodných reťazcoch, MPRV bude ceny porovnávať u poľnohospodárov a potravinárov, čiže vo všetkých vertikálach. Porovnávania budeme robiť nie na ročnej báze, ale na štvrťročnej báze. Výkazy ziskov a strát budeme robiť vo všetkých vertikálach. Tieto dáta nám dajú informáciu o tom, kde sa nachádzame s jednotlivými základnými cenami potravín,“ spresnil Takáč.

Cieľom stretnutia bolo podľa Kamenického dohodnúť si úlohy agrorezortu a ministerstva financií. „My máme pripraviť informačný systém pre obyvateľov, ktorý by porovnával ceny základných potravín. Sú dve možnosti - buď vyrobíme na ministerstve financií vlastný systém, alebo nejaký systém kúpime. Jeden z celkom zaujímavých systémov je v Maďarsku, takže by sme mohli takýto systém kúpiť. Bolo by to možno oveľa lacnejšie, ako vyvíjať vlastný systém. Dohodnem sa s ministrom a na základe toho budeme ďalej postupovať,“ dodal Kamenický.