Na kandidátnej listine PS do eurovolieb pribudli ďalšie známe mená

Informoval o tom predseda hnutia Michal Šimečka na utorkovej tlačovej konferencii. Zatiaľ nepovedal, aké miesta na kandidátnej listene obsadia. Kompletný zoznam predstaví PS na jar.

Ľubica Karvašová pripomenula svoje fungovanie v diplomacii. „Som presvedčená, že Slovensko bude prosperovať len vtedy, ak bude pevnou súčasťou Európskej únie, a to nielen ekonomicky, ale aj hodnotovo. Cítim preto zodpovednosť zabojovať za myšlienky európskeho projektu na Slovensku,“ uviedla. Hovorí o potrebe proeurópskeho angažovaného Slovenska. „Moje hodnotové hranice boli prekročené a Slovensko sa dnes vzďaľuje od EÚ,“ dodala. Výzvy, ktorým sa podľa nej treba venovať, sú obnova a rekonštrukcia Ukrajiny, konkurencieschopnosť a príprava na ďalšie rozširovanie EÚ. Vo všetkých vidí aj príležitosti pre Slovensko, ako sa rozvíjať.

Cifrová Ostrihoňová chce byť hlasom otvoreného, férového, empatického a silne proeurópskeho Slovenska. Apelovala na účasť voličov v eurovoľbách, chce prispieť aj k jej zvýšeniu. Podčiarkla ich význam. „Vidím, ako na pôde európskeho parlamentu zástupcovia Slovenska znevažujú naše demokratické ukotvenie a pod rúškom obhajoby národných záujmov im v realite škodia,“ zdôraznila.

Šimečka deklaroval, že do EP nebude kandidovať nikto zo súčasných poslancov Národnej rady SR za PS. Na popredných miestach kandidátky majú byť aj doterajší europoslanci Martin Hojsík a Michal Wiezik. Kandidátku povedie expremiér Ľudovít Ódor.

Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do EP najneskôr 10. marca do polnoci. Eurovoľby sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci si budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.