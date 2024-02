Komisár pre deti má obavy z novely Trestného zákona

Mikloško upozorňuje, že deti ako najzraniteľnejšia skupina sú často vystavené riziku trestných činov, najmä v prípadoch sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia či znásilnenia. Práve tam by mala smerovať zvýšená pozornosť a snaha o ich ochranu. Informoval o tom TASR.

„Kto takýmto spôsobom ublíži dieťaťu, natrvalo negatívne ovplyvní jeho psychiku a ďalší život. V ideálnom prípade by vo vyspelej spoločnosti takéto trestné činy mali mať nulovú toleranciu, mali by byť dôsledne vyšetrené a absolútne najideálnejšie by bolo, ak by na ne neexistovali žiadne premlčacie lehoty,“ povedal Mikloško.

Zároveň upozornil na nedostatky, ktoré môžu deti dostať do ešte väčšieho rizika stať sa obeťami trestných činov. Okrem skrátenia premlčacích lehôt ide v predmetnej novele napríklad aj o zmenu, ktorá by mohla mať negatívny dosah na určenie opatrovníka v trestnom a prípravnom konaní s ohľadom na možné omeškanie, priblížil Mikloško.

„Táto novela môže byť vnímaná ako forma viktimizácie obetí, keďže skrátenie lehoty na premlčanie práva môže viesť k situácii, kde páchateľ nie je trestaný za svoje činy len v dôsledku tejto lehoty,“ podotkol komisár pre deti. Zároveň zdôraznil dôležitosť ochrany detí pred zneužitím a násilím.

Mikloško bude pozorne sledovať postoj a rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR k novele Trestného zákona. Od poslancov parlamentu potom očakáva nápravu nedostatkov, ktoré táto novela obsahuje, ako konkrétnu akciu na ochranu práv detí a zabezpečenie spravodlivejších právnych opatrení.

Novela, ktorú schválili poslanci parlamentu, počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má takisto dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok v súvislosti s Trestným zákonom obrátila na ÚS. Žiada aj pozastavenie účinnosti tohto zákona, kým súd nerozhodne.