Prezidentka zvažuje, že menovanie šéfa SIS nechá svojmu nástupcovi

„Nebola by som prvá hlava štátu, ktorá by sa rozhodla dokonca v dlhšom časovom spektre, že už nebude uplatňovať menovacie právomoci vzhľadom na to, že jej končí mandát,“ poznamenala Čaputová.

Nevymenovanie navrhnutého kandidáta Pavla Gašpara na šéfa SIS niekoľko mesiacov by nepovažovala za obštrukciu. Poukázala na to, že prezident má zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, a tým SIS nie je.

V prezidentských voľbách sa neplánuje postaviť na stranu žiadneho kandidáta. „Vyzývam ľudí na účasť, lebo to je dôležité, ale nebudem robiť nikomu kampaň,“ vyhlásila. Do straníckej politiky sa nechystá.