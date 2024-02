Nemecký koncern Rheinmetall otvorí na Ukrajine továreň na muníciu

Rheinmetall AG je jedným z najväčších svetových producentov delostreleckej a tankovej munície a svoju výrobu začal zvyšovať po ruskej invázii na Ukrajinu z roku 2022. Ukrajinské sily, ktoré čelia akútnemu nedostatku munície, sa v posledných dňoch sa museli začať sťahovať zo zničeného priemyselného centra Avdijivka neďaleko Donecku.

Nemecký koncern Rheinmetall oznámil, že v sobotu - na bezpečnostnej konferencii v Mníchove - podpísal memorandum o porozumení s ukrajinským partnerom, ktorého nemenoval. Na jeho základe má byť na Ukrajine postavená továreň na výrobu munície, ktorú budú spoločne prevádzkovať obaja partneri.

Nový závod by mal vyrábať muníciu kalibru 155mm. Počet kusov by mal ročne dosiahnuť šesťmiestne číslo. Rheinmetall neuviedol, kedy by tento závod mal začať fungovať, ani kde bude postavený.

Nemecký koncern bude v novej spoločnosti vlastniť väčšinový, 51-percentný podiel. Zvyšok bude patriť ukrajinskej partnerskej firme.

Rheinmetall AG sa angažuje už v niekoľkých projektoch týkajúcich sa Ukrajiny. Vlani v októbri začal na Ukrajine fungovať spoločný podnik tohto nemeckého koncernu a ukrajinskej štátnej obrannej spoločnosti. V prvej fáze by mal len opravovať a servisovať vojenské vozidlá, ale v ďalšej fáze sa v ňom počítalo aj s výrobou niektorých, bližšie nešpefikovaných produktov Rheinmetallu.

Koncern prevádzkuje aj spoločný podnik s ďalšou nemeckou zbrojovkou KMW, ktorý v Litve opravuje Ukrajine dodané a v boji poškodené tanky Leopard 2.

Nemecký výrobca dodáva Ukrajine aj zbrane, okrem iného bojové vozidlá pechoty (BVP) Marder. V roku 2024 chce začať na Ukrajine vyrábať prvé kusy bojovej techniky vrátane obrneného transportéra Fuchs a bojového vozidla pechoty Lynx.