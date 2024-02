Holečková apeluje na Pellegriniho, aby nebrzdil doručenie trestnej novely

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) tvrdí, že koalícia sa bude správať štandardne a Pellegrini v určených lehotách zákon podpíše. Uviedli to v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Holečková pripomenula, že Pellegrini má na doručenie zákona 21 dní. „Ak by došlo k tomu, že by nejakým spôsobom naťahoval odovzdanie, tak by to bola presne tá obštrukcia, ktorú už začal premiér Fico tým, že šesť dní zdržoval podpísanie tejto novely,“ uviedla. Zároveň ocenila postup prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá novelu podpísala, no obracia sa pre ňu na Ústavný súd SR.

Minister komentoval, že ak prezidentka zákon podpísala, znamená to, že s ním súhlasí. Ak by zákon hlava štátu vetovala, v parlamente bola podľa neho koalícia pripravená upraviť niektoré ustanovenia, napríklad týkajúce sa premlčacích dôb vybraných násilných trestných činov, napríklad znásilnenia. Ako vysvetlil, chcú tak reagovať na prípadné obavy občanov. Avizoval ďalšiu debatu o tejto téme v koalícii. K listom od Európskej komisie týkajúcim sa novely sa bližšie nechcel vyjadrovať, poukázal na potrebu zachovania istej miery mlčanlivosti.

Šutaj Eštok nevylúčil stiahnutie novely zákona o ochrane oznamovateľov z parlamentu, rozhodnutie je podľa neho na koaličnej dohode. „Uvidíme, čo s tým zákonom bude,“ skonštatoval. Holečková by stiahnutie novely uvítala.

V kontexte plánovaných zmien v Národnej kriminálnej agentúre minister potvrdil, že špecializácia útvaru bude zachovaná. Aj vzhľadom na zmeny v trestných kódexoch by mala prejsť časť policajtov na kraje.

Minister zopakoval zásadné výhrady k novému migračnému paktu Európskej únie, ktorý je v procese schvaľovania. Holečkovej prekážajú navrhované vysoké sumy pre neprijatie migrantov, ale napríklad aj to, že do kvót sa nezarátavajú prijatí utečenci z Ukrajiny.