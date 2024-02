Profil ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného

Právnik, bloger a opozičný politik Alexej Navaľnyj sa stal známym vďaka boju proti korupcii v štátnych úradoch a podnikoch vrátane najvyšších miest. Patril medzi najpopulárnejších politikov v Rusku a od roku 2012 bol považovaný za neformálneho vodcu opozície. V roku 2012 ho časopis Time zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí na svete a v júni 2017 sa dostal do zoznamu 25 najvplyvnejších ľudí na internete.

Alexej Anatolievič Navaľnyj sa narodil do rodiny vojaka 4. júna 1976 v dedine Butyň v Moskovskej oblasti. V roku 1993 ukončil strednú školu a v roku 1998 Právnickú fakultu na Ruskej univerzite priateľstva národov v Moskve. O rok neskôr začal diaľkovo študovať na Finančnej akadémii pri ruskej vláde, ktorú ukončil v roku 2001. Aj na odporúčanie niekoľkonásobného majstra sveta v šachu a opozičného politika Garriho Kasparova absolvoval v roku 2010 polročnú stáž na Yalovej univerzite v Spojených štátoch.

Politicky sa zviditeľnil najskôr na sociálnych sieťach, na ktorých začal blogovať v roku 2008 a postupne ho sledovali milióny ľudí. Od začiatku sa zameriaval na najcitlivejšie politické témy - zneužívanie moci a korupciu.

V roku 2011 vytvoril Fond na boj proti korupcii a od novembra 2013 bol na čele strany Rusko budúcnosti, ktorú však ruské ministerstvo spravodlivosti nezaregistrovalo.

V septembri 2013 kandidoval na starostu Moskvy, vo voľbách skončil na druhom mieste so ziskom 27,4 percenta hlasov. Už v prvom kole zvíťazil blízky spolupracovník šéfa Kremľa Vladimira Putina Sergej Sobianin (51,37 percenta). Navaľnyj vyslovil podozrenie, že voľby boli zmanipulované, a ich výsledok sa snažil napadnúť na moskovskom mestskom súde, avšak neúspešne.

Odkedy sa v roku 2012 stal najvýraznejšou tvárou ruskej opozície, čelil viacerým obvineniam. V domácom väzení, v cele predbežného zadržania či vo väzniciach a trestných kolóniách strávil dlhé mesiace.

Hoci bol pod drobnohľadom bezpečnostných zložiek, podarilo sa mu zorganizovať viacero protestov proti Putinovi a vláde. Tvrdil, že „každý by mal bojovať s režimom 15 minút denne“.

V júli 2013 bol odsúdený za údajný podvod pri správe podniku Kirovles, ktorého sa mal dopustiť v roku 2009, keď pôsobil ako poradca guvernéra Kirovskej oblasti. Súd v Kirove mu napokon v októbri 2013 zmenil päťročné väzenie na podmienečný trest, čo mu ale prakticky prerušilo kariéru politika. Navaľnyj označil tento krok za pomstu Kremľa.

Koncom roku 2016 oznámil, že chce kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2018. V roku 2017 absolvoval predvolebnú kampaň, počas ktorej ho úrady viackrát zadržali a väznili. V apríli ho neznámy muž oblial malachitovou zeleňou, toxickým organickým farbivom, po čom čiastočne oslepol na pravé oko. Ústredná volebná komisia napokon odmietla Navaľného zaregistrovať z dôvodu jeho podmienečného odsúdenia v kauze Kirovles.

Dňa 20. augusta 2020 pri lete z mesta Tomsk do Moskvy sa Navaľnyj najskôr sťažoval na nevoľnosť a neskôr stratil na palube dopravného lietadla vedomie. Stroj pristál v Omsku na Sibíri, kde bol prevezený do nemocnice a hospitalizovaný. Po prevoze do nemocnice upadol do kómy. Vzápätí sa objavili informácie o tom, že bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok. V noci z piatka na sobotu 22. augusta 2020 ho letecky previezli do Berlína, kde sa liečil v nemocnici Charité. Samotný Navaľnyj zo svojej otravy obvinil Putina, čo Kremeľ poprel.

Po vyliečení a návrate do Ruska 17. januára 2021 bol na moskovskom letisku Šeremetievo okamžite zadržaný, opäť postavený pred súd a odsúdený.

Naposledy odsúdil 4. augusta 2023 moskovský mestský súd popredného predstaviteľa ruskej opozície na 19 rokov väzenia za obvinenia spojené s extrémizmom. Išlo v poradí už o tretí a najdlhší trest, ktorý ruský súd udelil tomuto kritikovi Kremľa.

V čase vynesenia tohto rozsudku si už odpykával trest v trvaní 11 a pol roka odňatia slobody v zariadení s maximálnym stupňom stráženia za podvody a iné obvinenia. Priaznivci Navaľného tvrdia, že jeho zatknutie, stíhanie i odsúdenie sú politicky motivovaným pokusom potlačiť kritiku Putina a eliminovať súčasne jeho najväčšieho rivala.

Alexeja Navaľného prevážali viackrát z jedného väzenia do druhého a často ho umiestňovali do izolácie. Jeho zdravotný stav sa neustále zhoršoval.

Najsilnejší hlas ruskej opozície Alexej Navaľnyj, ktorému Európsky parlament udelil 20. októbra 2021 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, zomrel v trestaneckej kolónii väzenského tábora Polárny vlk v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu.