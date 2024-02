Opozícia reaguje na prezidentku: Je to jediná cesta, ako zastaviť zmeny

SaS podporuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej novelu podpísať a čo najskôr sa na ÚS obrátiť. V prípade vetovania návrhu by sa podľa strany nevytvoril dostatočný čas pre ÚS, aby mohol rozhodnúť o jeho účinnosti.

„Jediná cesta, ako zastaviť tento zákon, je čo najskôr ho poslať na ÚS,“ zdôraznila Kolíková. Víta preto rozhodnutie hlavy štátu. Prijatý zákon podľa nej predstavuje množstvo úskalí pre trestné právo aj dôvodov na pozastavenie jeho účinnosti. Domnieva sa, že je dôvod aj na zrušenie zákona.

Kolíková sa tiež stotožňuje s názorom prezidentky, že ÚS nič nebráni v posúdení ústavnosti návrhu. Ani to, ak by ho prípadne nestihli zverejniť v zbierke zákonov. Skonštatovala, že môžeme počkať, či bude proces zverejňovania štandardný alebo ho bude vláda zdržiavať. Poukázala však na doterajší postup vládnej koalície a čas, ktorý ubehol, kým novelu podpísal premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Prezidentka zvolila cestu rozumu a spravodlivosti,“ uviedol podpredseda SaS Branislav Gröhling. Skonštatoval, že vetovanie návrhu by prospelo len premiérovi a vládnej koalícii. Pri návrate novely do parlamentu by sa podľa neho opäť natiahol čas a ÚS by nemusel stihnúť pozastaviť účinnosť zmien. Rozhodnutie prezidentky plánujú v strane podporovať a tiež vysvetľovať verejnosti.

Majerský: Veríme, že prezidentka zvolila najlepšie riešenie

Kresťanskí demokrati veria, že prezidentka Zuzana Čaputová pri novele Trestného zákona zvolila najlepšie riešenie. Vyplýva to z piatkového vyjadrenia lídra KDH a poslanca parlamentu Milana Majerského. Reagoval tak na to, že hlava štátu legislatívu podpísala a podá ju na Ústavný súd SR. Zároveň avizoval, že na Ústavný súd sa plánuje obrátiť aj opozícia.

„Pre nás je kľúčové hlavne to, aby táto novela nebola v platnosti čo i len jednu sekundu. Len čo by sa toto stalo, tak dôjde k premlčaniu v tisíckach prípadov,“ poznamenal Majerský. Novelu treba podľa neho čo najskôr vydať v zbierke zákonov, aby mohol konať Ústavný súd.