Hlas v reakcii na prezidentku: Uprednostnila politický postoj pred záujmami ľudí

Prezidentka Zuzana Čaputová pri novele Trestného zákona uprednostnila politický postoj pred záujmami ľudí. Uviedla to koaličná strana Hlas-SD v reakcii na to, že hlava štátu novelu podpísala a podá ju na Ústavný súd SR. Podľa strany sa prezidentka pridala k strašeniu slovenskej verejnosti a svojím postupom znemožnila parlamentu prípadnú opravu ustanovení, ktoré by mohli priniesť vyšší pocit bezpečnosti ľudí.

„Svojím postupom znemožnila prezidentka Národnej rade prípadnú opravu ustanovení, ktoré by mohli priniesť vyšší pocit bezpečnosti ľudí, zneistených neustálym strašením a zavádzaním zo strany opozície. Preto bude Hlas-SD aktívne konať, aby slovenskí občania boli nielen chránení zákonom, ale mali aj pocit dôvery a bezpečnosti vo vlastný štát,“ uviedla v strana stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa Karolína Ducká.

Hlas-SD tvrdí, že hlava štátu s novelou súhlasí. „Napriek jej opakovaným vyjadreniam, že novelu trestného zákona vráti na prerokovanie parlamentu, sa prezidentka rozhodla novelu trestného zákona podpísať. Ľudia tomuto postoju nemôžu rozumieť inak, ako že hlava štátu s touto novelou súhlasí,“ skonštatovala strana.

Podpredseda Hlasu-SD a minister investícií Richard Raši reagoval, že prezidentka hrá svojím postojom hru a ide urobiť to, čo povedala, že urobí všetko pre to, aby zákon do platnosti nevošiel. „Keď má problém so zákonom, nech nehrá so Slovenskom hry, mala s ním nesúhlasiť, vrátiť do parlamentu, či parlament veto prelomí alebo nie,“ povedal.

Poslanec Národnej rady SR Samuel Migaľ (Hlas-SD) uviedol, že prezidentka sa svojimi vyjadreniami jednoznačne postavila na stranu opozície, no na druhej strane jej piatkové rozhodnutie hovorí o tom, že súhlasí s takto schváleným zákonom.