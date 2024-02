Pedagóg, ktorý postrelil študentku policajnej akadémie, dostal podmienku

Bývalý pedagóg Akadémie Policajného zboru (PZ) Vladimír Šerpanev, ktorý vlani postrelil svoju študentku, dostal trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov. Študentke má zaplatiť škodu 48.640 eur, škodu má nahradiť aj ministerstvu vnútra a zdravotnej poisťovni. V piatok o tom rozhodol Mestský súd Bratislava I. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa odvolal.

Prokurátor Peter Pilár vidí viacero dôvodov, pre ktoré by páchateľ mal dostať nepodmienečný trest. Poukázal napríklad na okolnosti skutku a to, čo mu predchádzalo, ľahkovážnosť pri výkone cvičenia a následky. Počas vyšetrovania sa podľa neho nepodarilo zistiť, ako sa dostal ostrý náboj do zásobníka.

Obhajca inštruktora Ľuboš Pejhovský považuje rozhodnutie súdu za spravodlivé. Advokát neplánuje podať odvolanie voči vine a trestu. „Chceme kontaktovať zástupcu poškodenej a Akadémiu PZ, či sa odvoláme alebo nie voči výroku o náhrade škody, aby sa poškodená mohla čo najskôr domôcť svojho nároku,“ uviedol Pejhovský.

Študentka prvého ročníka policajnej akadémie bola postrelená 1. marca 2023 počas streleckého krúžku. K udalosti došlo v Bratislave v priestoroch streleckého polygónu.