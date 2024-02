Pellegrini by nepodporil zmenu menovania šéfa SIS, Šimečka tomu neverí

Avizoval to líder strany a predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini vo štvrtkovej diskusnej relácii TV Joj Na hrane. Šéf Progresívneho Slovenska a podpredseda NR SR Michal Šimečka tomu neverí.

Pellegrini potvrdil, že sa s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) o téme už bavili a zmenu odmietol. „Rešpektoval to a jednoducho to prestala byť téma,“ povedal Pellegrini. Šimečku by však neprekvapilo, keby Fico s návrhom prišiel a Pellegrini by ho nakoniec podporil.

Na otázku, či by Pellegrini v pozícii prezidenta vymenoval za šéfa SIS Pavla Gašpara uviedol, že by vymenoval každú osobu, ktorá nie je obžalovaná, podozrivá zo spáchania trestného činu, trestne stíhaná a spĺňa všetky zákonné náležitosti. Podľa Šimečku chce Fico nomináciou Gašpara spraviť z inštitúcie, ktorá má chrániť bezpečnostné záujmy Slovenska, nástroj pomsty.

Ak prezidentka nesúhlasí s novelou Trestného zákona, Pellegrini očakáva, že ju vráti späť do parlamentu. Ak by ju podpísala a zároveň dala podanie na Ústavný súd SR, prišiel by mu tento postup „divný“. Šimečka považuje za dôležité, aby novela Trestného zákona nikdy nenadobudla účinnosť. „V momente, keby novela nadobudla účinnosť, čo i len na jeden deň, na jednu hodinu, je obrovské množstvo trestov premlčaných, sú zrazu nižšie trestné sadzby,“ uviedol. Poznamenal, že to znamená slobodu pre obrovské množstvo kriminálnikov.