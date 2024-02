Smer je naďalej najsilnejší, SNS na hrane zvoliteľnosti

Nasledovalo by PS s 22,6 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane v TV Joj. Konal sa od 5. do 12. februára na vzorke 1000 respondentov.

Tretí v poradí by skončil Hlas-SD, získal by 14,5 percenta. Nasledovalo by KDH s 8,2 percenta. Do parlamentu by sa dostali aj SaS (6,2 percenta) a SNS (5,3 percenta)

Pred bránami NR SR by zostala koalícia hnutia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí. Síce by získala šesť percent hlasov, nedosiahla by však sedempercentné kvórum požadované pre koalície.

Do poslaneckých lavíc by sa nedostali ani Maďarská aliancia (4,6 percenta), Republika (3,7 percenta), Sme rodina (2,8 percenta) a ani Demokrati (1,5 percenta).

Pod hranicou jedného percenta by ostala strana Kotlebovci - ĽSNS (0,2 percenta). Zhodne po 0,1 percenta by získali Socialisti.sk, Komunistická strana Slovenska, Vlastenecký blok a strana Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana.

Smer-SD by v NR SR obsadil 45 kresiel. PS by malo 42 poslancov, Hlas-SD 27. KDH by obsadilo 15 kresiel a SaS 11. SNS by získala desať mandátov.