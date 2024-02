Baerbocková žiada evakuáciu civilistov z Rafahu i viac pomoci do Pásma Gazy

Baerbocková označila za dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo robilo všetko pre to, aby sa ľudia z mesta dostali do bezpečia. Palestínčania podľa jej slov potrebujú ochranný koridor vedúci do severnej časti Pásma Gazy ešte predtým, ako začne Izrael útočiť na bunky islamistických militantov v Rafahu.

Baerbocková tiež krajiny v oblasti Blízkeho východu žiada, aby vyvíjali nátlak na palestínske hnutie Hamas s cieľom dosiahnuť prepustenie rukojemníkov.

Izraelská armáda oznámila, že jej jednotky vo štvrtok vstúpili do Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis v južnej časti Pásma Gazy. Akcia sa konala na základe „dôveryhodných informácií“, že palestínske hnutie Hamas tam zadržiavalo izraelských rukojemníkov a že v súčasnosti tam môžu byť ešte ukryté telá niektorých z nich.

Nemecká ministerka žiadala ukončenie utrpenia osôb v Pásme Gazy a viac dodávok humanitárnej pomoci na toto územie - konkrétne 500 nákladných áut denne. Toľko ich tam denne prichádzalo pred začiatkom vojny 7. októbra. Baerbocková požadovala otvorenie ďalších hraničných priechodov. Vo štvrtok absolvovala stretnutia s izraelským prezidentom Jicchakom Hercogom, členom vojnového kabinetu Bennym Gancom i rodinnými príslušníkmi rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.

Palestínski teroristi pri útoku na Izrael 7. októbra zabili vyše 1100 ľudí, zväčša civilistov. Okrem toho uniesli asi 250 rukojemníkov, z ktorých je v Gaze podľa Izraela stále 132. Predpokladá sa, že 29 rukojemníkov zahynulo. Izrael v reakcii na útok prisľúbil, že Hamas zlikviduje.