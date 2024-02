Politico: Maďarsko opäť ako jediné blokuje sankcie EÚ voči Rusku

Mali by byť zavedené 24. februára, v deň druhého výročia vypuknutia vojny, no jeho prijatie opäť blokuje maďarská vláda, konštatoval vo štvrtok server index.hu s odvolaním sa na týždenník Politico, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa týždenníka na stredajšom stretnutí veľvyslancov členských krajín EÚ Maďarsko ako jediné nepodporilo prijatie nového balíka a Budapešť požiadala o viac času na jeho vyhodnotenie.

Maďarská vláda sa podľa týždenníka Politico obáva, že sankcie zasiahnu aj ruskú atómovú energetiku a Maďarsko by to pocítilo pri rozšírovaní atómovej elektrárne v Paksi.

Sankcie sa však podľa mediálnych informácií netýkajú ruskej atómovej energie. Sú zamerané najmä na zákaz exportu tovaru spoločností, ktoré pomáhajú Rusku vyhýbať sa sankciám na technologické produkty. Ide napríklad o čínske a indické firmy.

Maďarsko môže blokovať sankcie zrejme preto, že Budapešti sa nepáčia sankcie voči Číne, uviedli nemenované zdroje.

​ Aj keď Maďarsko v súčasnosti nepodporuje 13. balík sankcií, diplomati z ostatných členských krajín očakávajú, že to neohrozí ich schválenie do 24. februára. Téma bude zrejme zaradená do programu stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín EÚ 19. februára, ktorého prvým bodom programu je ruská agresia, píše Politico.