Do diskusií na Facebooku prenikol nebezpečný spam, na toto neklikajte!

Podvodníci na sociálnych sieťach už na šírenie podvodov nevyužívajú len klamlivé príspevky, ale najnovšie aj komentáre v diskusiách. Informuje o tom televízia Markíza, ktorá upozorňuje na podozrivé príspevky s výzvou na kliknutie na odkaz.

Nebezpečné komentáre obsahujú odkaz na sociálnu sieť Telegram, ktorá sa od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine spája najmä so šírením ruskej propagandy.

Komentár väčšinou obsahuje len odkaz na četovaciu skupinu na Telegrame bez akéhokoľvek sprievodného textu. Náhľad stránky, ktorý sa pri odkaze zobrazí, má navyše anglické znenie „Join group chat on Telegram“, čo v preklade do slovenčiny znamená „Pridajte sa do skupinového četu na Telegrame“.

Odborník radí neklikať

Markíza v tejto súvislosti oslovila odborníka na technológie Ondreja Macka, podľa ktorého sa podobné komentáre objavujú aj na videoplatforme YouTube.

„Tvorcovia chcú takto dostať ľudí do ich četovacej skupiny na Telegrame a následne od nich získavať informácie,“ uviedol Macko.

Podľa neho ide o plánovanú propagandu a používatelia by na komentáre nemali klikať. „Systematicky sa niekto stará o to, aby ľudia končili na týchto stránkach,“ tvrdí Macko. „Všetko nasvedčuje tomu, že to pochádza východne od Slovenska.“

Podľa Macka používateľom hrozí v najhoršom prípade únik údajov. „Ideálne vôbec nič vypĺňať a nevytvárať si žiadny profil. V takom prípade hrozí únik osobných údajov,“ dodal Macko

Rodisko konšpirátorov

Foto: Melnikov Dmitriy/Shutterstock.com

Hoci Telegram vznikol už v roku 2013, popularitu si získal najmä počas pandémie ochorenia COVID-19, keď mnohé väčšie platformy zakázali zverejňovanie príspevkov popierajúcich závažnosť vírusového ochorenia a jeho šírenia.

Telegram v tom čase neprijal žiadne zásadné kroky na obmedzenie takýchto príspevkov. Neskôr si na ňom našli útočisko aj podporovatelia hnutia QAnon, ktoré zohralo významnú rolu pri útoku na americký Kapitol 6. januára 2021.

Telegram má problémy aj v Nemecku, kde podľa zistení nemeckej organizácie na ochranu práv a bezpečia detí Jugendschutz neodstránil až 89 percent nahlásených príspevkov vyzývajúcich k nenávisti, či dokonca popierajúcich holokaust.

Zakladateľ Telegramu, Rus Pavel Durov, bráni svoju platformu slovami, že „Telegram nikdy nepodľahol tlaku autorít, ktoré od nás žiadali politickú cenzúru.“ Sociálna sieť však v minulosti spolupracovala napríklad s Europolom, keď odstránila až 200 tisíc profilov súvisiacich s militantnou organizáciou Islamský štát.