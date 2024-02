Prezidentka nevidí dôvod ponáhľať sa pri rozhodnutí o menovaní šéfa SIS

Odkaz premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o možnosti zbaviť ju tohto bremena si vysvetľuje ako možné odobratie jej menovacej kompetencie. Myslí si, že takáto zmena zákona by bola v rozpore s Ústavou SR. Vyplýva to z jej štvrtkového vyjadrenia.

Nominácia Pavla Gašpara na funkciu šéfa SIS prezidentku prekvapila. Zdôraznila, že o nej vopred nevedela a musí sa s ňou oboznámiť. „Nečakala som, že to bude práve toto meno. Momentálne sa zaoberám úplne inými úlohami. To, či sú splnené napríklad zákonné alebo ďalšie náležitosti, je vecou podrobnejšej analýzy,“ skonštatovala.

Doplnila, že pri každom menovacom akte posudzuje okrem zákonných podmienok aj predpoklady vyplývajúce z rozhodnutí Ústavného súdu SR. Na otázku, či jej rozhodnutie môže trvať dni alebo mesiace, odpovedala, že „všetko je možné“.

Čaputová podotkla, že aj vláda si dopriala pri nominácii na riaditeľa SIS čas. „Asi to bolo veľké bremeno aj pre samotnú vládu, keďže si dala takmer štyri mesiace na to, kým mi navrhnú nejakého kandidáta,“ skonštatovala. Myslí si, že to súvisí s tým, že SIS je v dobrých, profesionálnych rukách, čo podľa prezidentky skonštatoval aj premiér.

Prípadné odobratie kompetencie menovať riaditeľa SIS by podľa prezidentky vysoko pravdepodobne bolo v kolízii s ústavou. Poukázala na to, že hlava štátu má výlučné menovacie právomoci, pokiaľ ide o vyšších štátnych úradníkov.

Fico sa chystá zmeniť zákon, tvrdí SaS

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Opozičná SaS kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za jeho vyjadrenia k prezidentke Zuzane Čaputovej. Strana tvrdí, že Fico naznačuje zmenu zákona, podľa ktorej by šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) nemenovala hlava štátu, ale vláda.

Premiér sa podľa SaS snaží „rozdúchať konflikt“ s prezidentkou v súvislosti s nomináciou Pavla Gašpara za riaditeľa SIS. „Fico sa jej vyhráža, že pokiaľ nebude konať rýchlo a v podstate v záujme tejto vládnej garnitúry, aby ho vymenovala čo najskôr, tak že ju tohto 'jarma' zbaví,“ povedal na tlačovej konferencii poslanec Juraj Krúpa (SaS). Myslí si, že Fico sa začína správať ako niekdajší premiér Vladimír Mečiar, ktorý mal spor s prezidentom Michalom Kováčom pri menovaní Ivana Lexu za šéfa SIS. Krúpa pripomenul, že keď Kováč odmietol vymenovať Lexu, Mečiar presadil zmenu zákona.

Prezidentka má podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) priestor na to, aby rozhodla, aká osoba je spôsobilá viesť SIS tak, aby služba slúžila tomu, čomu má.

Fico v stredu (14. 2.) reagoval na postoj prezidentky, ktorá sa zmenou vo vedení SIS neplánuje v najbližšom čase zaoberať. Na sociálnej sieti uviedol, že prezidentka má voči štátu povinnosti. „Ak je vaše rozhodnutie v normálnom časovom období o vymenovaní alebo nevymenovaní riaditeľa SIS, ktorého dnes tajná služba nemá, veľkým bremenom, informujte nás. Radi a rýchlo vás tohto bremena zbavíme,“ napísal.

Vláda odsúhlasila v stredu nomináciu štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Pavla Gašpara na riaditeľa SIS. Opozičné strany to kritizujú, tvrdia, že Gašpar nemá odborné skúsenosti ani predpoklady. Dodávajú, že jeho osoba na poste šéfa SIS je signálom pomsty.